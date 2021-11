Kim Cattrall, nuevo fichaje de ‘How I met your father’

Muchos fans de ‘Sexo en Nueva York‘ no están nada contentos con que Samantha Jones o, mejor dicho, Kim Cattrall no vaya a estar en And Just Like That…, la secuela de la popular comedia de HBO. Sin embargo, la actriz ya ha encontrado un nuevo proyecto que, con un poco de suerte, la tendrá bastante ocupada al menos durante una temporada. Y es que, según ha desvelado Deadline, Cattrall ha fichado por ‘How I Met Your Father’, el spin-off de ‘Cómo conocí a vuestra madre‘, en un papel muy especial.

Kim Cattrall

En concreto, Cattrall pondrá voz (y no sabemos si algo más) a la versión futura de la protagonista, Sophie, el personaje interpretado por Hilary Duff, que cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre del mismo modo que en la serie original Bob Saget ponía voz a la versión futura de Ted Mosby, el protagonista de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ encarnado por Josh Radnor.

La nueva ficción de Hulu será algo así como una secuela de la conocía sitcom de CBS y estará situada en un futuro cercano en el que Sophie le está contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. La narración la llevará a remontarse al año 2021, cuando Sophie y sus amigos Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma), se encontraban en pleno proceso de autoconocimiento, sin tener claro qué querían de la vida e intentando encontrar el amor en una época marcada por las opciones ilimitadas que ofrecen las aplicaciones de citas.

‘How I Met Your Father’ proviene de los co-showrunners de ‘This Is Us‘ y los co-creadores de ‘Con amor, Victor‘, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, que además de encargarse de escribir el guión, asumirán las funciones de productores ejecutivos junto a Pam Fryman, que dirigirá el piloto, y los creadores de ‘Cómo conocí a vuestra madre’, Carter Boys y Craig Thomas.

Bajo la sombra de Samantha

Conocida principalmente por el papel en ‘Sexo en Nueva York’ que le valió cinco nominaciones a los premios Emmy, Cattrall inició su carrera en los años ochenta en películas como «Loca academia de policía», «Porky’s» o «Golpe en la pequeña China». Recientemente la hemos podido ver en ‘Asquerosamente ricos‘ de FOX, en ‘Tell Me A Story‘, la antología de la ya extinta CBS All Access, y en el drama criminal sueco ‘Modus’, y acaba de finalizar el rodaje de «About My Father», una comedia inspirada en la vida del cómico Sebastian Maniscalco en la que ha podido compartir pantalla con Robert DeNiro.