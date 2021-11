La ácida y directa pulla de Bob Pop a Movistar al recoger el Ondas por ‘Maricón perdido’

La gala de los Premios Ondas 2021 que se llevó a cabo en el Teatro Coliseum de Barcelona contó con la presencia de muchos de los premiados, entre los que se encontró el equipo de ‘Maricón perdido‘, liderado por su creador, Bob Pop. Una ocasión en la que el madrileño no solo aprovechó para dar las gracias a los que habían estado implicados en la creación de la galardonada ficción, sino que también lanzó un zasca a Movistar, compañía para la que trabajaba mientras formaba parte del equipo de ‘Late Motiv‘.

Bob Pop, arropado por parte del equipo de ‘Maricón perdido’ en los Premios Ondas 2021

La serie de TNT fue galardonada junto a ‘Vota Juan‘ en la categoría de Mejor serie española de comedia, momento en el que Bob Pop tomó la palabra sobre el escenario. «‘Maricón perdido’ nació porque una noche, en ‘Late Motiv’ de Andreu Buenafuente, yo conté un episodio de mi adolescencia, de los chungos, que hostiaban en el pueblo por ser maricón, gordo y gafotas», compartió el colaborador, sobre una sección que «vieron José Skaf y Guille Farré, de TNT Warner Media, y me llamaron para hacer una serie».

«Aquí estamos unos años después. quiero, en primer lugar, agradecer a Andreu Buenafuente y a ‘Late Motiv’, y a todos mis compañeros del programa, porque no estaría aquí sin ninguno de ellos. Muchísimas gracias y muchísima suerte», deseó el creador de ‘Maricón perdido’. Bob Pop reconoció entonces que «también quiero decir que me habría encantado estar allí con ellos ayer, cuando salió la noticia de que ‘Late Motiv’ se acababa en diciembre, y abrazarlos, pero a mí Movistar me echó antes que a ellos, porque le resultaba incómodo». «Así que gracias, Movistar», remató el excolaborador del formato, sin tapujos, despertando un aplauso entre los presentes.

???? @BobPopVeTV: «Esta serie está dedicada a todos, todas y todes que no tuvieron el privilegio de poder contar su historia con su voz, a mí me dieron ese privilegio» ????#Ondas2021https://t.co/18Y8wR85Ck pic.twitter.com/x6iglNkvZQ — Cadena SER (@La_SER) November 16, 2021

«Gracias a toda la gente»

A pesar de dicho golpe a la compañía audiovisual, Bob Pop concluyó su discurso con palabras de cariño y agradecimiento. «Gracias a El Terrat, a todo el equipo de la serie, a Candela Peña, que es mi nueva madre postiza y me mola muchísimo y gracias a toda la gente», declaraba el madrileño, sonriente, tras mencionar a la actriz que interpretó a «su madre» en la serie de ‘Maricón perdido’. Asimismo, el colaborador recalcó que «esta serie está dedicada a todas, todos y todes los que no tuvieron el privilegio de poder contar su propia historia con su voz». «A mí me dieron ese privilegio. Gracias», concluyó Bob Pop.