La aplastante sinceridad con la que Öykü deja claro a Asu que no la quiere

Asu y Öykü pasan su primer día juntas gracias a la sentencia judicial que le permite a la mujer pasar todos los sábados con su hija.





La indiferencia de Öykü, la madurez en sus palabras y su actitud están dejando a Asu helada.

La pequeña no duda en decirle a su madre todo lo que piensa sobre esta nueva y desconcertante situación: «Siempre he tenido que imaginarte. Si hubiese sabido que tú eras mi madre no habría estado triste. De hecho, me habría alegrado mucho de tenerte lejos».

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM