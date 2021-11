La bronca entre Adara Molinero y Cristina Porta provoca un cisma en ‘Secret Story’

El punte de Todos los Santos no fue excusa suficiente como para que ‘Secret Story: La noche de los secretos‘ se tomase un descanso. Las tramas del reality se asomaron a la pequeña pantalla, con una importante bronca entre Adara Molinero y Cristina Porta, quienes parecían una unión indisoluble dentro de las paredes de la casa. ¿Qué es lo que ha ocurrido para llegar a este punto?

Cristina Porta y Aadara Molinero, en ‘Secret Story’

Durante la noche del 31 de octubre, Jordi González tuvo a bien leer un mensaje anónimo (o no) para que los concursantes pudiesen contestar. El texto en cuestión hablaba de una Adara que criticaba a Cristina antes de conocerla, que luego se hizo su amiga, pero que después decidió provocarla y enfrentarse a ella. Las risas irónicas de Molinero precedieron una importante revelación: Porta era la autora de ese mensaje.

Las caras lo decían todo, tanto resignación como altividad. «La que ha buscado el enfrentamiento silencioso ha sido ella. Yo la quería a mi lado, hasta el final, hasta que la audiencia decidiera», sentenció Adara. Tras un tenso y breve silencio, comenzaron a escucharse vítores y aplausos desde plató, lo que provocó que a Cristina le cambiase la expresión del rostro por completo. «Juro por lo que más quiero que jamás criticaré a un concursante de reality», respondió después.

«Los hechos provocativos no han sido por mi parte. […] Ella lo hace constantemente conmigo», señaló Cristina tras escuchar un «es decepcionante» de su examiga. El tono de voz comenzó a elevarse, con reproches constantes entre ambas. «Yo hago más cosas que las que haces tú en esta casa», aseveró Cristina, no sin esbozar incomprensión en lo que su antes amiga le comentaba.

Ante la tensión en aumento, Porta siguió defendiéndose: «Ha habido dos discusiones con ella, tengo la conciencia muy tranquila«, comunicó. Sin embargo, Molinero remarcaba sus cambios de actitud durante la convivencia: «Si no me hablas en el día a día, no me hables en las pruebas«. En ese momento, Sandra Pica rompió una lanza a su favor: «Ayer vino Adara a preguntar por la prueba y nadie contestó«, lo que provocó aplausos en plató de nuevo.

«¿Quieres un premio?»

Precisamente, la prueba semanal fue la punta del iceberg y, mientras Cristina contaba su manera de proceder, Adara la sentenció con estas palabras: «Pues muy bien, enhorabuena, ¿quieres un premio?». Después de ese momento, salió a relucir su llegada a ‘Secret Story’: «La que tiene información sobre mí de tres semanas eres tú». Ante esa acusación «fácil», la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP‘ tuvo clara la respuesta: «Si tú no hubieras hablado de mí aquí, yo no hubiese entrado por esa puerta. La que empezó fuiste tú. Relájate un poco, no eres la jefa aquí», finalizó.