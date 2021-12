La cariñosa despedida de Sandra y Julen en ‘Secret Story’: «Mi corazón se queda contigo»

*En elaboración

El jueves 9 de diciembre, Telecinco emitió la décimo tercera gala de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, en la que Julen de la Guerra tuvo que poner fin a su concurso al convertirse en el nuevo expulsado de la edición, tras perder su duelo con Luis Rollán. Una decisión por parte de la audiencia que afectó especialmente a Sandra Pica, su novia, quien pudo vivir una emotiva despedida con el madrileño, aunque sin contacto, e incluso le dedicó unas cariñosas palabras antes de conocer su expulsión.

Sandra, rota al repasar su relación con Julen tras la expulsión del madrileño de ‘Secret Story’

«Te veo especialmente nerviosa», observó Vázquez, después de que la pareja protagonizara un breve y cariñoso encuentro en el que compartieron varios besos. «Estoy muy agobiada», reconocía Pica, quien rompió a llorar. La barcelonesa declaró entonces que «son muchas semanas, mentalmente me siento ya arrasada y pensar que la persona más importante aquí dentro para mí, se pueda ir por ponerme por delante de él, me sabe mal, porque se merece llegar a la final». «Me quiso poner por delante y yo le habría puesto a él y, al final, creo que eso es querer, pero me siento supermal y, aparte, lo echaré de menos. Sé que me estará esperando fuera, sé que me quiere, pero también es Luis la otra persona. Pase lo que pase, va a doler«, vaticinó la concursante, emocionada al recordar cómo había terminado De la Guerra en peligro de abandonar el reality, puesto que se nominó a sí mismo para que ella consiguiera la inmunidad.

«Claro que lo quiero y él lo sabe. Lo quiero muchísimo», aseguraba Pica, a quien Vázquez recordó que había confesado el hecho de que «no habías sentido nada antes así». «No, porque él es una persona que tiene un carácter increíble y, al final, me ha enseñado lo que es el amor y el amor no duele. El amor es bonito y te hace feliz, y yo lo he aprendido con él«, manifestó la emocionada concursante, contagiando tanto a los Gemeliers como a la madre de su novio, presente en plató. Tras dar a conocer la decisión de la audiencia, el programa envió a la barcelonesa a la sala de expulsión, ya vacía: «necesito saber. No sé que ha podido pasar. Considero que Luis es increíble y Julen también, por lo que creo que es una expulsión complicada. Pero siendo egoísta y honesta, quiero que se quede Julen», confesaba Pica, antes de descubrir el resultado del duelo entre el madrileño y el sevillano.

«Mi corazón se queda contigo»

«Él me lo decía, pero no quería verlo, quería estar positiva. Se merecía llegar más lejos», lamentaba la barcelonesa, entre lágrimas, tras lo cual también declaró que «me habría cambiado por él sin pensarlo». El programa emitió entonces un recopilatorio de sus mejores momentos juntos en el programa, que pudieron ver tanto De la Guerra como Pica, especialmente afectada al tener que separarse de su novio. «Qué bonito, muchas gracias», declaraba la concursante, sin parar de llorar, antes de reconocer que «lo que sé es lo que lo quiero y que quiero vivir con él todo lo que tenga que vivir«.