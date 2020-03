La carta de Díaz Ayuso contra Rosa María Mateo para denunciar los ‘ataques a la Sanidad pública’ desde TVE

La cruzada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra RTVE y su propia cadena autonómica, Telemadrid, sigue en abierto. El último escalafón ha sido mandar un carta a la administradora única provisional de la Corporación, Rosa María Mateo, para expresar su «indignación» ante lo que considera «ataques» a la Sanidad pública madrileña por parte del ente público, lo cual tacha de «un acto verdaderamente irresponsable».

Isabel Díaz Ayuso y Rosa María Mateo

El hecho radica en un testimonio recogido por el Canal 24 horas de un enfermero del Hospital público La Paz. El enfermero en cuestión, Guillén del Barrio, señalaba la falta de camas en los hospitales públicos, así como de personal, material y equipos de protección. «Nos estamos dejando la piel para que no se quede nadie sin atender. Se ha contratado personal sanitario, aunque no es suficiente, pero no se está contratando personal no sanitario: celadores, limpieza, personal administrativo…Sin ellos el Hospital no funciona», sentenciaba el joven.

«Es muy lamentable que la televisión pública aproveche la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de España para tratar de desgastar políticamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid con datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos. Espero sepa poner fin a tanta irresponsabilidad», denuncia la presidenta.

Significado a Podemos

«TVE ha escogido a un enfermero conocido por su activismo político, significado públicamente con el partido político Podemos y que, como era previsible, ha lanzado una arenga muy alejada de criterios técnico-sanitarios», expresa Ayuso en su escrito, a la par que reprocha: «Sorprendentemente, Televisión Española no ha entrevistado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ni tampoco al director del centro, lo que me lleva a pensar que la elección del testimonio no ha atendido a criterios periodísticos«.

Según la política, el testimonio de Guillén del Barrio está «lleno de falsedades que no ha sido complementado con el de otros compañeros, médicos, técnicos sanitarios o cargos públicos». Además, afirmaba que, 24 horas antes de este reportaje, TVE se había encargado de difundir la noticia de que la Comunidad de Madrid «había perdido 3.300 profesionales de la salud», algo que, espeta es «completamente falso». El ente público, sin embargo, habría rectificado posteriormente esta información.