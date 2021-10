‘La Casa de Papel’ se acerca al final en este avance de sus últimos episodios en Netflix

La banda de El Profesor realiza su última embestida en el segundo bloque de la quinta parte de ‘La Casa de Papel’, que llega a Netflix el 3 de diciembre.

El Profesor ha perdido a una de sus aliadas más fieles, pero no piensa rendirse. La última tanda de episodios de ‘La Casa de Papel‘ pondrá a prueba a los atracadores, que se encuentran atrapados en el Banco de España sin un plan claro de huida. El choque contra las fuerzas militares ha hecho saltar por los aires múltiples estancias del señorial edificio, pero todavía no ha supuesto una derrota por parte de la banda protagonista.

El nuevo avance de la próxima tanda de cinco episodios tiene como principal portavoz al personaje de Álvaro Morte, que no piensa permitir que el golpe se cobre más bajas. «En las últimas horas, he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo«, proclama el sesudo demiurgo de este plan, cuya resolución aterrizará en Netflix el 3 de diciembre, tan solo tres meses después del lanzamiento del anterior bloque.

A falta de conocer si finalmente Netflix encargará spin-offs de la serie, la cita de diciembre será la última que tengamos con el universo creado por Álex Pina. Mientras tanto, el guionista y productor sigue trabajando en ‘Sky Rojo‘, que lanzará su tercera y también última entrega en algún momento del año que viene.