La cita de Andrea y Óscar que acabó en beso en ‘La isla de las tentaciones’: ‘Es evidente que hay atracción’

La noche del martes 21 de enero, ‘La isla de las tentaciones‘ emitió una nueva entrega en la que los participantes tuvieron la ocasión de escoger con cuál de los solteros querían compartir una cita. Una ocasión en la que Andrea Gasca se decantó por Óscar, con quien ya había compartido las dos citas anteriores a las que había dado pie el programa. De hecho, en la anterior, la pareja de Ismael Nicolás y Óscar mantuvieron un contacto especialmente cercano: hicieron ademán de besarse, mientras Gasca mantenía un dedo entre sus respectivos labios.

Óscar le «roba» un beso a Andrea en ‘La isla de las tentaciones’

«He tenido muchas dudas», bromeó Andrea, antes de escoger para su tercera cita a un preocupado Óscar, quien se relajó aunque reconoció que se había puesto nervioso. «Me gusta verle nervioso porque veo que provoco algo en él», admitió la participante ante las cámaras. «Cada día me estoy pillando más de Andrea, veo cosas que me están gustando cada vez más. Y sobre todo la estoy notando más cercana a mí, que es lo que yo quería», declaró por su parte el malagueño, quien tuvo ocasión de escuchar como Gasca afirmaba que, para ella, «era un pilar súper importante». «Me cuida un montón y eso me gusta», reconoció la participante ante el resto de compañeros.

«Es evidente que hay atracción entre nosotros, pero es poco tiempo para sentir algo», confesó Andrea durante su cita con el soltero. «Creo que Óscar sí se podría pillar por una chica como yo», opinó Gasca, antes de señalar que «es obvio que hay algo entre nosotros». «Te tengo mucho cariño. Eres con el que mejor estoy de la casa y eres muy importante para mí», declaró Andrea ante su cita, a quien confesó que estar con su pareja y que le gustase otra persona «es lo último que me esperaba». «Cuando estoy a solas con Óscar noto que tiene algo que me engancha, que no sé lo que es, pero quiero descubrirlo», observó la participante ante las cámaras, después de una cita en la que el malagueño consiguió un beso suyo al retirar su dedo de entre los labios de ambos. «Trampas con cariño, no pasa nada», se defendió Óscar, con humor, ante una sonriente Andrea. «Me gusta que seas tramposo», bromeó por su parte la participante.

«Me gusta este tonteo previo»

«Lo que tengo claro es que voy a seguir dando pasos y no me voy a conformar con solo un beso», reconoció Gasca al concluir la cita. Ya de vuelta a la villa, ambos compartieron un momento íntimo en el que Andrea maquillaba a Óscar, después de que las chicas decidieran hacer una fiesta de «cambio de sexo». «Cuando tengo a Óscar muy cerca me entra el calor, porque tiene muy buen cuerpo y además me encantan los chicos con tatuajes. Me pone, me gusta», declaró la participante ante las cámaras del programa, tras lo cual opinó que el malagueño «tiene muchas ganas de pasar la noche conmigo». «Un poco de ganas tengo yo también», confesó Gasca, quien acabó compartiendo besos en las mejillas y abrazos en su habitación. «Me invitas esta noche a dormir, ¿no? Dormimos en plan amigos», tanteó Óscar, sin éxito. «No sé lo que necesito para pasar la noche con Óscar. Simplemente, también me gusta este tonteo previo. Me gusta ir paso a paso, por eso todavía no he pasado la noche con él», reconoció Andrea, una vez a solas.