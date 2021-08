La contundente respuesta de un camarero al empresario que dice que no encuentra trabajadores

La contundente respuesta de un camarero al empresario que dice que no...

Después de las declaraciones del hostelero Eugenio Arias, el cual aseguraba que «no encontraba camareros porque la gente no quiere trabajar«, hemos podido hablar con varios camareros para conocer su situación y su opinión al respecto.

Jesús Soriano, camarero, comenta que «según ellos buscan camareros, pero en realidad, en la mayoría de los casos, buscan esclavos«. Asimismo, señala que en su mayoría los trabajadores de hostelería libran solo un día, «cuando deberían ser dos, tienen pocas vacaciones y mal, el sueldo no es el que toca y el contrato no se corresponde con las horas que hacen».

Jesús asegura que «no es que no tengan ganas de trabajar, es que no tienen ganas de ser explotados, la gente ya se ha cansado». Además, señala que en pandemia muchos han cobrado «una miseria» porque han cobrado por las horas contratadas, no por las horas que han hecho. También, apunta que algunos trabajadores se han ido a fábricas, almacenes y otros sectores donde «sí respetan los derechos de los trabajadores«.

Asegura que en sus redes sociales ofrece puesto de empleo y en dos horas «ya están ocupadas». «La gente si que quiere trabajar, pero con condiciones dignas. Muchos empresarios han normalizado el explotar al trabajador, sobre todo en el sector de la hostelería», manifiesta. Por último, apunta que muchos trabajan entre 10 y 12 horas, libran un día y, en temporada alta, a veces ni si quiera tienen un día libre. Todo ello «con un sueldo de 900 euros».