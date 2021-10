La curiosa anécdota de Ana Guerra con un agente de policía a altas horas de la madrugada

Si algo tiene ‘La resistencia‘ es su capacidad para que los invitados cuenten sin miramientos situaciones que quizá no compartirían en otros espacios. Es el caso de la cantante Ana Guerra, que el miércoles 20 de octubre visitó el exitoso programa de Movistar+ para presentar su nuevo trabajo, «La luz del martes», pero acabó relatando una singular situación personal vivida con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. David Broncano le preguntó a la exconcursante de ‘Operación Triunfo 2017‘ si había tenido algún encuentro con la Policía o había cometido algún tipo de delito, a lo que la canaria respondía con una afirmación.

Ana Guerra, durante su entrevista en ‘La resistencia’

La autora de temas como «Ni la hora» o «Bajito» explicaba cómo los agentes acudieron a su domicilio bien entrada la madrugada, debido a que estaba tocando el piano a esas horas y debían medir los decibelios para comprobar si estaba incumpliendo el límite permitido: «Una noche a las tres de la mañana subieron a mi casa tres policías de paisano. Yo, en ese momento, cogí un cuchillo y me lo puse en la espalda porque yo no sabía que eran policías. […] Les pedí la placa, me la enseñaron y entonces cerré la puerta para guardar el cuchillo porque me lo iba a clavar en cualquier sitio. […] Eran muy tiernos».

Además, la compositora de San Cristóbal de La Laguna decidió ir un paso más allá y contar, entre risas, que uno de los agentes contactó con ella a través de las redes sociales para pedirle disculpas por lo ocurrido y, presuntamente, tratar de cortejarla: «Esto está un poco feo que lo diga, pero al día siguiente me escribió uno de esos policías por Instagram. […] Me pidió perdón por haberme despertado… Y me tiró un poquito…», comentaba ante el gesto de asombro de Broncano.

Nueva ilusión

Ana Guerra acaba de lanzar su segundo álbum de estudio, el cual está compuesto por doce temas inéditos, entre los que se encuentra «Sabiéndonos». Respecto a esta canción, el presentador del espacio cuestionaba a la canaria si la palabra estaba bien dicha, a lo que Guerra sentenciaba: «No por la RAE, pero sí por el gusto». El disco de la finalista de ‘OT’, «La luz del martes», está a la venta desde el 24 de septiembre de 2021 y surge como un homenaje a una etapa de su vida en la que se dio cuenta de que no se estaba bien.