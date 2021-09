La derrota del Celta de Vigo frente al Cádiz roza el medio millón de espectadores en Gol

Celta de Vigo-Cádiz

La inauguración de la quinta jornada de LaLiga ha dado una alegría a Gol, que ha firmado la mejor emisión de todo el viernes. La cadena temática ha alcanzado un promedio de 493.000 espectadores con el Celta de Vigo-Cádiz, que se resolvió con la victoria del equipo andaluz sobre el gallego y con un share del 4,2%. Una cuota idéntica ha logrado ‘Love is in the air‘ en la franja vespertina de Divinity, donde sigue atrayendo miradas. Entre ambas emisiones se encuentra «La última bala», el western del día de Trece, que es el segundo contenido más seguido en TDT tras amasar un 5,3%, que se traduce en 415.000 televidentes.