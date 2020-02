La desesperada petición de Fani en ‘Supervivientes 2020’: ‘Que no me hablen de ‘La isla de las tentaciones»

En elaboración

La noche del jueves 20 de febrero, Telecinco estrenó ‘Supervivientes‘ con una primera gala en la que los concursantes, además de enfrentarse al temido salto del helicóptero, también tuvieron ocasión de nominar por primera vez, lo que dejó el destino de Yiya, José Antonio Avilés, Vicky Larraz y Fani Carbajo en manos de la audiencia. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones‘, de hecho, pudo hablar antes de las nominaciones sobre la lacra que suponía para ella su paso por el reality presentado por Mónica Naranjo, tras lo cual lanzó una clara petición a sus compañeros de concurso.

Christofer, atento a las palabras de Fani en ‘Supervivientes 2020’ sobre su participación en ‘La isla de las tentaciones’

«El paso de Fani por ‘La isla de las tentaciones’ y su relación con Christofer, tampoco pasa desapercibida en Honduras. La extentada está en tela de juicio desde que se levanta, hasta que se acuesta», relató Jorge Javier Vázquez, antes de dar paso a un vídeo resumen en el que Fani había chocado con sus compañeros a raíz de sus comentarios sobre su relación con Christofer, quien estaba presente en plató atento a todo lo que sucedía, como defensor de su pareja. «Hay gente que la va a juzgar», apostó Ferre en una de las conversaciones que se emitieron, con Carbajo, quien declaró que «mientras me lo saquen pero no me vayan a hacer daño a posta, me da igual».

«En la vida se lo volvería a hacer», aseguró la superviviente, quien confesó que la experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ le había hecho darse cuenta de que Christofer «es el amor de mi vida», dado que, si no fuera así, «no habría vuelto con él». «Yo creo que no es el amor de tu vida, porque si no, no le habrías hecho algo así», opinó Cristian Suescun, quien declaró que, de haber estado en el lugar de Christofer, no habría perdonado a Fani. Unas duras palabras que desataron las lágrimas de su compañera mientras Suescun la criticaba a sus espaldas, con Yiya. «Yo he estado con medicación, ¿sabes? Porque yo no me perdono lo que he hecho. Y que me estén todo el día ‘pin, pin,pin’…», confesó Carbajo, entre lágrimas, en compañía de Ferre.

«Que me conozcan como soy»

«Supongo que debes estar agotada de tanto reproche», planteó Jorge Javier, tras ver las imágenes. «No puedo más. Es muy duro y que continuamente te lo estén recordando y diciendo, las veinticuatro horas del día…», declaró Fani, cabizbaja, antes de recordar que «él y yo hemos vuelto, estamos súper bien, volvimos hace meses y siguen». «La gente no es capaz de dejarme seguir. No me conocen, sino que se quedan estancados en lo que pasó», criticó la concursante, tras lo cual añadió que «los compañeros me han visto en la casa, derrotada». «Si pudieras pedirle algo a tus compañeros, ¿qué sería?», preguntó el presentador entonces. «Que no me hablen del tema, por favor. Que me conozcan como soy, que yo estoy con mi novio, que hemos vuelto, que estamos muy bien y que dejen eso apartado. Que me dejen avanzar. Es lo único que pido», respondió Fani, ante el silencio de sus compañeros.