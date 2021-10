La emoción de Gianmarco Onestini por la carta de Luca por su cumpleaños en ‘Secret Story’

‘Secret Story: Cuenta atrás‘ alcanzó su séptima cita el martes 26 de octubre, en Telecinco, con Carlos Sobera al frente, en la que Gianmarco Onestini tuvo la oportunidad de visitar la casa de los secretos para reencontrarse con su hermano, Luca Onestini. Sin embargo, antes del cara a cara, el invitado pudo ver las cariñosas palabras que su hermano le había dedicado por su vigésimo quinto cumpleaños, que provocaron que terminara llorando, en directo.

Gianmarco Onestini, emocionado al escuchar la cariñosa carta de su hermano en ‘Secret Story’

El concursante se trasladó al Cubo, donde pudo escribir una carta a su hermano, que pudo leer en voz alta. «No pensaba llorar así, pero mi hermano es la persona más importante de mi vida y pienso en él durante el día un montón de veces«, confesaba Luca, antes de ponerse a escribir a Gianmarco. «Querido Gianmarco: te echo de menos como nunca. Daría todo lo que tengo para darte un abrazo y mirar de cerca tu sonrisa», leyó el italiano, recordando que «hoy es tu cumple, felicitaciones».

«No puedo parar de agradecer a mis papás por el regalo que me han hecho, el más importante de mi vida: tú», prosiguió el concursante. Luca manifestó entonces sentirse «superorgulloso de ti, de todo lo que haces y de como lo haces, pero tengo que decir que la cosa que más me entusiasma de ti es tu corazón, porque es más grande que la luna llena«. «Disfruta la vida, porque tú eres especial y te mereces todo lo bueno que te pase cada día», continuó la carta del concursante, quien admitió que, «en este momento, estoy llorando, pero quiero que sepas que son lágrimas de felicidad, de amor y gratitud. Te amo más que a mi vida, tu Luca».

He gastado 3 paquetes de pañuelitos con esta carta no me escondo ???? #SecretCuentaAtrás7 pic.twitter.com/3IHodnYrN2 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 26, 2021

«Quiero que siga así hasta el final»

«La distancia separa cuerpos, no corazones; pero espero verte lo más tarde posible», añadía el italiano, de buen humor, después de provocar las lágrimas de su hermano, quien pudo ver el momento en vídeo, dentro de la casa. «Qué bonito. La carta me ha encantado y me ha gustado mucho la sensibilidad de cómo me escribe y me dedica estas palabras», elogió Gianmarco, para después reconocer que «me habría gustado mucho pasar mi cumpleaños con él, pero está en esta aventura, está viviéndolo al máximo y, por lo tanto, quiero que siga así hasta el final«. «Si no pasamos esto juntos, pasaremos juntos otros momentos que seguro que serán inolvidables para los dos», vaticinaba el invitado, optimista, antes de poder por fin reencontrarse con su hermano.