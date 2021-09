La emoción de Jesús Sánchez en su reencuentro con Marina García en ‘La última tentación’

La tercera entrega de ‘La última tentación‘, emitida en Telecinco el miércoles 29 de septiembre, siguió animando a sus participantes a limar sus cuentas pendientes tras su experiencia en ‘La isla de las tentaciones‘. Por ello, el programa reunió en un círculo de fuego a Marina García y Jesús Sánchez, cuya relación llegó a su fin en el anterior reality a causa del acercamiento de la primera con Isaac Torres. No obstante, el hecho de que el catalán rompiera la relación para iniciar su noviazgo con Lucía Sánchez, hundió a la sevillana, propiciando así una reconciliación con su expareja, por la que ambos se mostraron muy felices al verse cara a cara en el reality.

Marina García, feliz al recibir a Jesús Sánchez en ‘La ultima tentación’

«Necesito estar con una persona que me haga bien y él me hace bien, me quiere por encima de todo», elogió García, en compañía de Sandra Barneda, antes de recibir a su exnovio muy sonriente, con un cariñoso abrazo. «La vida nos ha vuelto a traer aquí y quería pedirte perdón, otra vez. No suelo creer en las segundas oportunidades, pero sí creo en nosotros«, manifestaba la sevillana, con seguridad, momento en el que su expareja se mostró feliz al señalar que «esta es la Marina que yo conocía, no la que yo vi aquí». «Creo que estás volviendo a ser tú, puliendo nuestros fallos, porque había muchos fallos en nuestra relación», añadió el recién llegado, quien apostaba por que «el perdón lo dan los actos y el tiempo». «Te queda todavía un camino por recorrer, porque de un día para otro no se olvidan las cosas. Creo que no me supiste dar mi lugar y quiero que me lo des», pidió Sánchez, ante una conforme García.

Barneda quiso saber entonces cuál había sido el «peor momento» del sevillano durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’. «Más que los actos, fue cómo hablaste de mí, cómo me tiraste por tierra», confesó el aludido, dirigiéndose a su expareja, la cual reconoció que «ese fue uno de mis mayores fallos, lo siento mucho. Pero sabes lo que hay y lo que dije, realmente, no cuenta». A la hora de hablar de lo que sentía por Sánchez, la sevillana aclaró que «no estoy enamorada, pero estoy ilusionada y vuelvo a sentir esas cosillas que me faltaban». Por su parte, Sánchez afirmó que su exnovia «significa mucho» para él, aunque «hubo una época en la que no te podía ni ver, como es lógico». «Veo otra vez a la Marina que me gustaba. Veo ilusión en ti, que hacía mucho que no la veía», observó el sevillano, de quien García opinó que «tú también has cambiado mucho, tienes otra mentalidad. Eso es algo que a mí me ha llenado mucho».

«Me la habéis cambiado por el camino»

Jesús Sánchez y Marina García charlan ante Sandra Barneda en ‘La última tentación’

Las palabras de la sevillana emocionaron a Sánchez, que apenas pudo contener las lágrimas mientras declaraba que «he aprendido a no tener rencor. Me siento mejor que nunca por eso. He aprendido a perdonar». «¿Qué sientes por Marina?», preguntaba entonces la presentadora. «No puedo decir que esté enamorado como antes, pero es verdad que la quiero. Veo ganas y eso me hace replantearme las cosas», contestó el sevillano, de quien su exnovio alabó el hecho de que «cuando me pasó lo que me pasó y no confiaba en nadie, tú estuviste conmigo, a mi lado». «No me echaste nada en cara, a pesar de todo. No sabes cuánto te lo agradezco», añadió García, para después manifestar que «te quiero, eres parte de mi vida, de mi familia, y no te quiero perder nunca«.

La sevillana incluso admitió que «en la villa hablo de él como si fuera mi novio. No lo es, pero siento que le tengo que respetar y defenderlo por encima de todo«. Sánchez también coincidía en que «todavía no» eran pareja, puesto que «faltan unos cuantos pasos que dar». «Por mi parte, hay falta de confianza, después de todo lo que pasó. Creo que esto es como una confirmación», apostaba el sevillano. Sánchez reconoció que «hacía tiempo que no era tan feliz», algo de lo que García «tiene gran parte de culpa», antes de que su exnovia le diese una segunda oportunidad en el reality, tal y como él había hecho con ella. «Me la habéis cambiado por el camino. Así de cariñosa no ha estado conmigo en la vida. Estoy ahora mismo un poco en shock», confesó Sánchez, una vez a solas con Barneda, tras lo cual manifestó estar esperando «muchas cosas pero, sobre todo, encontrar confianza en Marina y también en mí».