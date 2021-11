La emoción de Luis Rollán al ver a Kiko Rivera en ‘Secret Story’: «Lo quiero mucho»

La noche del jueves 4 de noviembre, ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ alcanzó su octava entrega, en la que el reality contó con la visita express de Kiko Rivera, quien actuó ante los concursantes, dentro de las instalaciones. Una presencia que alegró a los habitantes de la casa de los secretos, a pesar de que no hubo contacto alguno, pero que conmovió especialmente a Luis Rollán, dada la cercana relación que el concursante había mantenido tanto con Rivera como con su madre, Isabel Pantoja.

Luis Rollán, emocionado y feliz al ver actuando a Kiko Rivera en ‘Secret Story’

Antes de actuar, el sevillano tuvo la oportunidad de recorrer el salón de la casa, sin la presencia de los concursantes. «Estoy de maravilla, muy contento, porque me trae muy buenos recuerdos y tal y como están las cosas, me quedaba yo aquí dos o tres meses ahora mismo«, declaraba el artista, ante lo que Jorge Javier Vázquez señaló que «las cosas tampoco están tan mal ahora». «Están medio bien», concedió Rivera. El presentador le recordó entonces el hecho de que «en esa casa coincidiste con tu mujer y con tu madre, cuando anunció que se iba a ‘Supervivientes‘», en referencia a su paso por ‘GH Dúo‘. «Bonito día aquel. Volvería a ese día. Las cosas estaban bastante mejor ahí», confesó el invitado. «Pasé tres meses aquí, con gente maravillosa a la cual, a muchos, les guardo mucho cariño, a otros no tanto. Ylenia, Antonio, Alejandro Albalá… de los mejores tres meses de mi vida», rememoró el sevillano, a quien Vázquez señaló que «te vas a encontrar con Luis Rollán».

«Me encantaría darle un abrazo a través de ese panel que ponéis por lo del Covid, porque sé que lo necesita», reconoció Rivera. El invitado descartó la posibilidad de contarle nada más allá de que «lo está haciendo de maravilla, que lo estamos apoyando y lo queremos mucho», puesto que «cualquier cosa que se le diga a una persona en esta situación, la vuelve loca». «Creo que hay que dejar que la gente concurse como tiene que hacerlo, sin información del exterior», apostó el cantante, a quien el presentador preguntó si el concursante «es de los que cree que vas a reconciliarte con tu madre». «Creo que sí. Además, para mí Luis es parte de mi familia. Adoro a mi primo Luis Rollán. Es un tío espectacular y, además, lo está demostrando», alabó Rivera, momento en el que Vázquez señaló que «me gusta mucho verte en Mediaset, porque esta, lo quieras o no, es tu casa y la de tu familia». «A veces cometemos errores, ya sabes cómo soy», reconoció el sevillano, para después incluso admitir que «os tengo mucho cariño, sobre todo a ti, y siempre tengo huequito».

Luis Rollán «besa» a Kiko Rivera en ‘Secret Story’

Minutos después, el invitado pudo actuar en el jardín de la casa, separado por el cristal de los concursantes, momento en el que Rollán terminó llorando, antes de darle un beso con la ventana en medio de los dos. «¿Qué has pensado al verlo?», quiso saber Vázquez. «Me ha dado mucha alegría. Lo amo, lo quiero mucho», contestó el concursante, quien declaró que «yo siempre me acuerdo de la gente que quiero», cuando el presentador le planteó si «te has acordado también de su madre». Asimismo, Rollán manifestó al hablar de lo que ocurriera entre Rivera y Pantoja que «ojalá que sea bueno, porque a peor no puede ir», para después añadir que «para mí esto ha sido un regalo» e incluso desveló que «antes de entrar» en el reality no hablaba con la tonadillera. «¿La echas de menos?», planteó Vázquez. «Claro. Jorge, yo no puedo dejar de querer a la gente que quiero de un día para otro. No soy un robot«, manifestó el concursante.