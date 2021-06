‘La extraordinaria playlist de Zoey’, cancelada tras dos temporadas

Al final no ha podido ser. Después de semanas de intriga, NBC ha decidido cancelar ‘La extraordinaria playlist de Zoey‘ tras dos temporadas. Las conversaciones entre Lionsgate TV y NBCUniversal para intentar que la ficción musical diese el salto al servicio de streaming del grupo, Peacock, no han llegado a buen puerto. Sin embargo, desde Lionsgate aseguran que aún no han tirado la toalla y que intentarán que otra cadena o plataforma la rescate.

«En un mundo en el que no es nada fácil encontrar a un público leal y apasionado, creemos que debe de haber un hogar para esta gran serie galardonada que tiene a unos seguidores apasionados y dedicados», afirma el portavoz de Lionsgate en un comunicado. Y si bien es cierto que la serie protagonizada por Jane Levy tiene una base de fans fiel, no podemos obviar que el final de su segunda temporada, que nos dejó con un gran cliffhanger, tuvo una bajada de audiencia del 14% si la comparamos con el cierre de la primera.

‘La extraordinaria playlist de Zoey’, que ganó un premio Emmy a la mejor coreografía de una programa de ficción, era una de las tres series de NBC pendientes de conocer su futuro tras la reciente cancelación del drama de ciencia ficción ‘Debris‘. Ahora, las únicas que siguen en el limbo son ‘Manifest‘ y ‘Chicas buenas‘.

«Bueno. Aquí estamos. La noticia está fuera. NBC/Peacock ha decidido no seguir adelante con otra temporada. Podemos discutir eso más tarde», escribe Austin Winsberg, creador de la comedia dramática, en su cuenta de Twitter. «Pero ahora mismo me niego a creer que la serie esté muerta. Hay demasiado amor y buena voluntad, y la base de fans es increíble. Así que ésto es lo que necesito.»

I believe we can have a real chance somewhere else. But the more fan support we can throw behind it – the better. Please tweet #saveZoeysplaylist. Let’s get it trending and let the powers that be know the appetite is strong. Also open to any other suggestions to prove the love.

— Austin Winsberg (@austinwinsberg) June 9, 2021