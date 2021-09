‘La extraordinaria playlist de Zoey’ volverá por Navidad con una película

Zoey volverá para poner música a nuestra Navidad. ‘La extraordinaria playlist de Zoey‘, que fue cancelada por NBC el pasado junio tras dos temporadas, regresará con una película navideña a finales de este mismo año. El film, que se titulará ‘Zoey’s Extraordinary Christmas’, se podrá ver en exclusiva en The Roku Channel, un canal de streaming propiedad de Roku, una compañía estadounidense fabricante de dispositivos digitales.

Jane Levy, protagonista de ‘La extraordinaria playlist de Zoey’

Está previsto que la producción arranque a finales de este mismo mes en Vancouver con el objetivo de que esté lista para la temporada navideña. El creador de la serie, Austin Winsberg, ha escrito el guión y Richard Shepard, quién dirigió el piloto de la ficción, se encargará de dirigir la película que, en principio, contará con prácticamente todo su reparto, incluida, claró está, Jane Levy.

La noticia se produce después de meses de rumores sin confirmar que apuntaban que Lionsgate, el estudio detrás del drama musical, estaba buscando una manera de continuar la historia que quedó inconclusa. En un principio se habló de que probablemente iba a saltar a Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, pero pronto se descartó la opción por falta de acuerdo. Y fue entonces cuando entró en el juego Roku, que además de ofrecerse a producir la película, ha comprado los derechos de transmisión de las dos temporadas de la serie.

Una puerta de acceso más sencilla y rápida

«‘La extraordinaria playlist de Zoey ‘ es el tipo de serie que no solo entretiene a la gente, sino que les habla», afirma Colin Davis, director de programación de ficción original de Roku, que también ha explicado que se decantaron por hacer una película en lugar de encargar más episodios con el fin de lograr que el revival llegase al público lo más pronto posible para capitalizar la demanda. «Es lo que se puede hacer más rápidamente», afirma el directivo. «No queríamos frenar la dinámica que existe alrededor de la serie y su fandom y nos queríamos asegurar de que la gente obtuviera un bis lo antes posible.»

Por otro lado, Davis también ha comentado que la razón por la que está ambientada en Navidad es porque buscan llamar la atención de espectadores que no estén familiarizados con la historia: «Queríamos hacer algo que tuviera un punto de entrada para la gente que no la haya visto antes. Hay mucha gente que no sabe qué es o nunca ha tenido la oportunidad de ver ningún episodio y creemos que una película navideña crea un punto de acceso más fácil».