La familia de Olga Moreno desmiente su separación de Antonio David Flores

La familia Flores – Flores parece no estar pasando por uno de sus mejores momentos; de hecho, la mañana del 20 de octubre llegó acompañada de una noticia bomba: la separación de una pareja que ha dado mucho que hablar en lo que va de año. Olga Moreno y Antonio David Flores habrían decidido poner fin a su relación matrimonial. Sin embargo, poco ha tardado el entorno de la sevillana en desmentir dicha información.

Olga Moreno y Antonio David Flores, en ‘Sábado Deluxe’

En un principio, se había asegurado que la pareja hace «vida por separado» y que las familias de ambos son «conocedores» de la ruptura. Tiempo después, La Razón se puso en contacto con el entorno más cercano de la ganadora de ‘Supervivientes 2021‘, quienes aseguran que les ha sorprendido la noticia y que es todo «mentira». Han sido sus hermanas, su madre y Rocío Flores quienes han señalado que la prensa ya «no sabe que inventar», desmintiendo así la separación entre Flores y Moreno. Una vez más, han hecho hincapié en que todo sigue igual: «Está todo perfecto en la familia».

Lo que sí es cierto es que los rumores de crisis en la pareja vienen desde lejos. Una ruptura que comenzó a sonar tras desvelarse en ‘Sálvame‘ algunas de las supuestas infidelidades del malagueño. Además, un hecho que hizo saltar todas las alarmas fue la ausencia del excolaborador de ‘Sálvame’ en el 46º cumpleaños de su mujer, el 3 de octubre. La no presencia de Flores resultó un tanto extraña, sumándose así a otros acontecimientos que no han pasado desapercibidos para el público. Por no mencionar las «contadas» ocasiones que la prensa ha podido captar juntos a la pareja tras la victoria de Moreno en el reality hondureño, lo que evidenciaba que estaban distanciados.

Las primeras reacciones

La prensa ha conseguido tomar una fotografía de la sevillana tras conocerse la noticia de la separación. Olga Moreno ha sido vista en un hipermercado acompañada por su única hija; no obstante, a pesar de querer aparentar «tranquilidad», se ha mostrado nerviosa, seria y con cara de pocos amigos, lo que dejaría ver que no pasa por un buen momento. El exmarido de Rocío Carrasco y la sevillana se conocieron en el año 2000 y se dieron el «sí, quiero» durante el 13 de junio de 2009. A demás, tienen una hija en común, la pequeña Lola de ocho años.