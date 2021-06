La frase de Rocío Carrasco, «no tiene coño», se cuela con Olga Moreno en ‘Supervivientes’

El domingo 20 de junio, ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ celebró su undécima gala en Telecinco, a cargo de Jordi González, en la que los concursantes se enfrentaron a un curioso juego de recompensa. Cada uno de ellos tuvo que leer cinco posibles frases que sus compañeros habrían soltado sobre ellos, de las cuales solo dos eran ciertas. Un momento en el que el programa aprovechó para, en el turno de Olga Moreno, colar la famosa frase pronunciada por Rocío Carrasco en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, sobre la sevillana: «no tiene coño, no lo tiene».

Olga Moreno, perpleja tras leer la frase de Rocío Carrasco en ‘Supervivientes’

«Tres son frases que no han dicho tus compañeros, que nos hemos inventado, que ha dicho otra persona, o lo que sea», aclaró Lara Álvarez, al recibir a Olga ante la mes en la que habían situado las cinco frases en cinco tablillas diferentes. «Vale, voy a mirarles las caras», declaró la concursante, que procedió a leer la primera frase: «está siempre a la defensiva».

«El día que no haga trampas, harán fiesta en los Callos Cochinos», rezaba otra de las frases recogidas, a la que se sumaba también «está jugando unas cartas que no son suyas, se nota que viene aleccionada», además de «me veo en la final con ella». «No tiene coño, no lo tiene», leyó finalmente la superviviente, para desconcierto de sus compañeros, a algunos de los cuales, como Melyssa Pinto, se les escapó una carcajada. De hecho, la propia Moreno repitió la frase en varias ocasiones, entre risas, y tan estupefacta como el resto de supervivientes.

«No sé de qué va la historia»

«Sí, estás leyendo bien», aclaró la presentadora, mientras que Lara bromeó con que «yo digo toto, amiga, así que esa frase no es mía». «El ‘no tiene coño, no lo tiene’, no sé de qué va la historia. No creo que sea», apostaba posteriormente Olga, a la hora de valorar cuáles podrían ser las dos frases que sí habrían sido lanzadas por alguno de sus aún compañeros de concurso. Finalmente, Olga se decantó por apostar que «esta siempre a la defensiva» y «me veo en la final con ella» eran las frases correctas, algo que se cumplió al descubrir que, como recompensa, conseguiría un perrito caliente.