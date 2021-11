La gran decepción de Tania Medina con Alejandro Nieto en ‘La isla de las tentaciones’

La cuarta temporada de ‘La isla de las tentaciones‘ emitió en la recta final de su segundo programa la primera hoguera de las chicas de Villa Paraíso. Después de que Tania Medina se mostrara molesta con unos primeros comentarios negativos de su novio, Alejandro Nieto, sobre ella, la canaria tuvo que hacer frente tanto a nuevas críticas por parte del gaditano, como a los momentos que había compartido con las solteras, lo que terminó con ella llorando y sumida en la inseguridad sobre el rumbo que tomaría su relación.

Tania, sorprendida por las críticas de Alejandro en ‘La isla de las tentaciones’

«Llegaste con la convicción de que nada ni nadie iba a poder con vuestra relación», observó Sandra Barneda, al arrancar el turno de Medina, quien ante sus palabras aseguró que «a día de hoy, lo sigo pensando», incluso «a pesar de mis miedos». «Lo echo de menos y necesito ver que está bien. Espero y quiero que sea mi Álex, del que me enamoré«, deseó la canaria. Lejos de cumplirse, el vídeo arrancó con un Nieto muy crítico con su pareja, de la que declaraba que «o es gilipollas o una puta cría». «Le ha venido esto grande», apostaba además el gaditano, para después cuestionar «cómo hace ese tipo de juegos, con cara de morbo». «Esa puta cara la pone cuando está conmigo en la cama, solo la conozco yo, en la intimidad», recalcó el participante.

«Sinceramente, creo que al que le ha venido grande, es a él, y se va a arrepentir de sus palabras», vaticinó Medina. La canaria defendió que «soy una mujer de los pies a la cabeza», al igual que subrayó que «puedo bailar perfectamente con cara de morbosa. Por eso no soy menos mujer ni te quiero menos. Si realmente está viendo esa Tania y no le gusta, el problema lo tiene él». «Creo que tiene una mujer al lado y espero que se dé cuenta. Si no, la vida sigue», manifestó Medina, antes de derrumbarse por el daño que le habían causado las palabras de su novio. «Lloro de impotencia y me da pena. Le dije que tuviera la mente fría, que iba a ver una Tania divertida, porque lo soy; una Tania que se lo pasa bien, que es ella misma, y le dije que no se confundiera viendo eso de mí. No puede esperar ver a otra Tania, porque se supone que esta es con la que te quieres casar: la puta cría«, declaró la canaria, apenada y molesta.

Tania: «Yo lo que soy es una mujer de los pies a la cabeza. Y bailo así. Soy sexy, una mujer segura de sí misma y puedo bailar perfectamente con cara de morbosa y por eso no soy menos mujer. Y por eso no te quiero menos» ???? #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/JZF776B5nV — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 17, 2021

«Estoy viviendo una pesadilla»

Tania recibe el apoyo de sus compañeras en su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones’

«Quizás esto no vaya a salir tan bien como esperaba», confesó en un susurro Medina, antes de enfrentarse a nuevas imágenes en las que Nieto recibía y daba lametones en zonas como el cuello o la mejilla. «Quiero que me ponga cachondo», soltaba incluso el gaditano, ante lo que su novia apenas fue capaz de controlar el llanto. «Esto es rencor, ¿eh? No lo está sintiendo. Es venganza», observó Rosario Cerdán, algo con lo que coincidieron las demás participantes. «Está pasando justo lo que pensaba que iba a pasar. Ha visto que me lo he pasado bien, que he bailado y no he jugado a ningún juego con hielo ni he llegado al cuello, que era un límite», explicó Medina, convencida.

De hecho, la canaria confesó haber compartido con sus compañeras, sobre Nieto, «que iba a ver algo y él iba a hacer el doble«, algo que, a sus ojos, había terminado ocurriendo. «Estoy muy decepcionada y dudo si es el hombre que quiero tener en mi vida», reconoció Medina, desencantada, tras lo cual incluso manifestó sobre su pareja que «para mí, ahora mismo, no vale nada». «Siento que estoy viviendo una pesadilla. Me encantaría volver atrás y que esto no me hubiera sucedido», valoró la participante, una vez acabada la hoguera, antes de hacer mención a su anillo de prometida, del que confesó que «no sé qué significado tiene ahora».