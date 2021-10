La gran rajada de Alba Carrillo en redes tras abandonar el plató de ‘Secret Story’

*En elaboración

La mala relación de Alba Carrillo y Miguel Frigenti se ha convertido en uno de los grandes ejes de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ fuera de la casa, especialmente tras la salida del manchego del reality. De hecho, ambos volvieron a chocar en la gala a cargo de Carlos Sobera, el martes 5 de octubre, lo que propició la marcha de Carrillo del plató. Una decisión tras la cual la madrileña se pronunció en sus redes sociales, con un vídeo en el que cargaba duramente contra Frigenti y que borró posteriormente.

Alba Carrillo habla de lo ocurrido en el plató de ‘Secret Story’

«Ya me he tranquilizado un poco y quiero explicar lo que ha pasado, comentaba Carrillo, en un directo en su Instagram, donde apuntó a las quejas por el comportamiento de Sofía Cristo que dio pie a su expulsión disciplinaria para manifestar que «hay personas a las que se les da demasiadas alas, se les deja que insulten, que vejen, hasta que las personas pierden los nervios». «Entonces, la organización debería, en vez de jugar a que se apriete tanto, ser más humana con las personas», criticó la colaboradora.

Carrillo procedió entonces a explicar lo que había provocado que abandonase el programa: «estaba sentada y Frigenti ha empezado a insultar a mi madre tachándola de amargada y de todo. Como no lo veo normal, le he pedido durante un vídeo que dijera lo que quisiera, pero sin insultar, ha seguido y le han cambiado de sitio, por la madre de Adara«. La madrileña prosiguió acusando a Elena Rodríguez de que «ha llegado al sitio y me ha empezado a decir cosas que no venían a cuento y que no iban con ella, porque opera igual que su hija». «Como se lo consienten, no se puede hacer nada, porque dejan a Adara y a su gente que se suban encima de todos», acusó la colaboradora, para después apuntar que «como se supone que es lo que gusta, que es lo que se ve… luego que perdemos audiencia. Nos ha jorobado. Porque la gente, después de todo lo que hemos pasado con una pandemia y todo, no queremos violencia».