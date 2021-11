La hermana de Cristina Porta le advierte sobre Miguel Frigenti en ‘Secret Story’

Con la desaparición de la «Última hora» con Lara Álvarez tras el estreno de ‘Ya son las ocho‘, ‘Secret Story: Cuenta atrás‘ aprovechó la gala del martes 16 de noviembre en Telecinco para poner en contacto a los nominados con sus familiares, algo que se solía hacer de la mano de la presentadora. Una oportunidad que la hermana de Cristina Porta, Sara, no desperdició para aclarar la polémica surgida en torno a su tuit contra Miguel Frigenti, al igual que dejó clara su postura sobre el manchego, tanto ante la audiencia como al hablar con su propia hermana.

Cristina Porta y su amiga Fátima, emocionadas en ‘Secret Story’ con la llamada de Sara

Antes de poder charlar con Porta, Sara intervino a través del teléfono en plató, donde Carlos Sobera la animó a aclarar la polémica surgida en torno a uno de sus tuits contra Frigenti. «No vuelvas a nombrar a Cristina como ‘amiga’ por los platós. Tú no sabes lo que significa la amistad. Vas a ser su mayor decepción en este concurso, qué pena», escribía la hermana de la concursante, al manchego, quien mencionó el asunto en el casa, lo que provocó el enfado de Porta. «Cuando veía que mi hermana no dejaba de nombrar a Miguel y que él, fuera de la casa, lo único que hacía era criticarla, lo veía venir», confesó Sara, tras lo cual añadió que «me sabía mal por ella». «Sé que se ha decepcionado mucho por ese motivo y comenté eso con respeto. No lo he insultado como él dice», confesó la hermana de la catalana.

«Creo que utiliza la palabra amigo con mucha facilidad y ha demostrado no saber ni lo que es. Él se lo ha perdido. Ha perdido una buena amiga como podía ser mi hermana», añadía Sara, tajante. La hermana de Porta quiso dejar claro que «los familiares y amigos de Cristina no le hemos dicho nunca que se posicione, él solito lo ha hecho fuera». «Podía haber defendido a las dos. No lo ha hecho», criticó Sara, acerca del conflicto entre su hermana y Adara Molinero. Asimismo, antes de poder charlar con la concursante, Sobera quiso conocer la opinión de la invitada sobre Frigenti: «me lo creí en su momento. Ha sido una decepción total, porque yo lo defendí al principio, incluso estuvimos con él a tope para que se quedara con Cristina». «Ha dejado ver su cara él solo y ahora mismo no tengo ninguna opinión», manifestó Sara, quien incluso llegó a decir sobre el manchego que «no lo quiero cerca de ella».

Así ha sido la llamada de Sara, la hermana de Cristina Porta #SecretCuentaAtrás10 pic.twitter.com/pefKbYbKoc — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 16, 2021

«Voy a hacerle caso a mi hermana»

Miguel Frigenti, atento a la conversación entre Cristina Porta y Sara en ‘Secret Story’

Sara sorprendió entonces a su hermana, dentro de la casa, momento en el que a la catalana le costó reconocer su voz. «No habría entrado nunca, pero quiero animarte», dejó claro la invitada, sobre su inesperada intervención. «Estoy alucinando con lo fuerte que eres, lo bien que lo estás haciendo», aseguró Sara. La hermana de Porta la instó a que no se preocupara, puesto que «sé que has estado muy rayada con lo de Fátima, pero tienes que estar tranquila», para después asegurar que «tus defensoras lo están haciendo de diez, estamos muy unidas». «Otra gente no ha estado nunca en este barco. Aunque veas que están reculando, no te creas nada», añadía Sara, en una clara referencia a Frigenti, tras lo cual advirtió a Porta que fuera «con cuidado, que eres demasiado buena».

«Déjate llevar, haz lo que quieras, disfruta. Tienes un ejército fuera que te apoya un montón», la animó la invitada, quien alentó a la catalana a que «no te vengas abajo y no entres en provocaciones infantiles». Unas palabras que fueron suficientes para Porta, más tranquila ante las explicaciones de su hermana, al igual que tuvo claro que «si una persona me ha defendido, me defiende, y mi hermana me lo dice». «Ya he visto que no lo ha hecho, porque si no, no habrían cambiado las cosas», matizó la periodista, sobre Frigenti. Además, Porta recalcó que «obviamente, voy a hacerle caso a mi hermana. ¿Por qué me iba a mentir?», tras lo cual Sobera quiso conocer la opinión del manchego. «Es su hermana, es una conversación entre ellas. Sé lo que he hecho fuera», argumentó el aludido, para rematar señalando que «si para ser amigo tengo que lamer el culo y darle la razón en todo, prefiero no serlo».