La inesperada traición de Carmen Borrego a Alejandra Rubio con unas cámaras de seguridad

La relación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio está atravesando su peor momento. Después de los últimos acontecimientos en los que ambas se lanzaban varias acusaciones públicamente, ‘Viva la vida‘ desveló un nuevo problema entre tía y sobrina. Al parecer, Borrego podría haber traicionado a la nieta de María Teresa Campos.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio

El encargado de sacar a la luz esta información fue Diego Arrabal, quien la contó en presencia de Rubio. Según explicaba el colaborador, la hija de Terelu Campos estuvo unos días en el piso de Málaga de su abuela junto a su nuevo novio; una noticia que podría ser habitual en el espacio de Cuarzo. Sin embargo, el periodista aseguró que «la que tiene acceso a las cámaras de seguridad de esa casa es Carmen«. De esta manera, Arrabal dejó en el aíre la posibilidad de que Borrego pudiese haber espiado a su sobrina sin decir nada para, posteriormente, contárselo a su hermana.

«Es muy feo«, dijo Arrabal justo después de exponer la información. Una reacción similar a la de Rubio, quien confirmó la noticia: «A los días de estar en la casa me llamó mi madre y me dijo que Carmen le escribió porque había visto por las cámaras que estaba allí«. Parece que el enfado de la sobrina de Borrego vendría por la falta de comunicación, más que porque su tía le viera a escondidas: «Yo tenía clarísimo que las cámaras de esa casa las ve ella«, aseguró.

Alejandra Rubio, muy enfadada con Carmen Borrego

«No entiendo cómo queremos parar esto y ella no para en ningún momento«, así respondía Rubio a las cuestiones sobre una posible reconciliación con su tía. La pequeña del clan Campos acusó a Borrego de ser demasiado permisiva en ‘Sálvame‘: «Permitir que que pinten mentirosa en el cuadro de María Teresa y seguir allí. No compensa todo en la vida«, sentenció Rubio visiblemente enfadada. ¿Lanzará nuevas acusaciones Carmen Borrego o recogerá el guante que le ofrece su sobrina para un posible acercamiento?