‘La isla de las tentaciones 4’ llega con grandes cambios y dos parejas con un pasado común

El reality amoroso por excelencia de nuestro país vuelve a abrir las puertas de sus villas. ‘La isla de las tentaciones‘ da el pistoletazo de salida a su cuarta edición, con un nuevo plantel de parejas y tentadores dispuestos a que sus vivencias en República Dominicana resuenen con más fuerza que nunca dentro de nuestras fronteras. Asimismo, el formato regresa cargado de novedades y sorpresas para sus seguidores. ¡Que comience el visionado de nuevas imágenes!

Sandra Barneda, presentadora de ‘La isla de las tentaciones 4’

La arena caribeña ha vuelto a ser testigo de un sinfín de aventuras, aunque también desventuras, protagonizadas por Alejandro Nieto y Tania Medina, Darío Sellés y Sandra Férriz, Josué Bernal y Zoe Mba, así como Nico Aubert y Gal·la Mora. De hecho, ellos fueron los primeros confirmados, a los que se une una nueva pareja. Todos ellos han convivido en la mítica Villa Playa, así como en Villa Paraíso. Lo que no cambia es que Sandra Barneda vuelve a capitanear cada una de las tradicionales hogueras.

Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España fue el primer ponente, poniendo en valor que ‘La isla de las tentaciones’ es un formato que ha sido capaz de «agitar el prime time de la televisión«. Precisamente, el mayor atractivo sigue siendo esa «disquisición entre amor y tentación»; prueba de ello son las envidiables audiencias que se apuntó la tercera edición, siendo capaz de superar los 3 millones de espectadores, así como el 33% de share en el target comercial.

Manteniendo la estrategia implementada en el pasado, el grupo de comunicación ha decidido preestrenar cada una de las entregas veinticuatro horas antes de su emisión en Mitele plus: «El programa es muy consumido en su emisión lineal, pero también tiene un seguimiento masivo en internet», comunicó. Desde el Estudio 7 de Mediaset España, confirmaron que su estreno se produciría de forma «inminente».

Alejandro Nieto, participante de ‘La isla de las tentaciones 4’

Sin embargo, ‘La isla de las tentaciones’ comienza con un bombazo: «Dos parejas tienen un pasado en común«, tal y como aseguró Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset, razón por la que no se comunicaron sus nombres oficialmente desde el principio. Así, podremos disfrutar de «hogueras muy potentes, con parejas que vamos a descubrir de forma distinta». Como suele ser habitual, la propia Sandra Barneda se mostró muy agradecida con la cadena y la productora por darle ese «regalo».

Todas las novedades de ‘LIDLT 4’

Uno de los aspectos que ya se habían dado a conocer es la nueva Villa Paraíso, un lugar del que el equipo se quedó prendado desde el primer momento. Rodeadas de lujo, las mujeres que componen cada pareja han vivido junto a los diez tentadores. Asimismo, los vetos regresan a las villas, pero durante veinticuatro horas, lapso temporal en el que «tendrán que abandonar la villa». Los participantes, además, decidirán cuando activar o desactivar la luz de la tentación.

Por otro lado, se inaugura una nueva temática dentro de la mecánica del reality: «Habrá un ‘espejo’ que permitirá que las parejas se vean, aunque no podrán tocarse ni hablar durante un tiempo determinado». De esta forma, la imagen de Alejandro y Tania que pudo verse en el avance cobra sentido. Finalmente, habrá una hoguera extraordinaria con un invitado inesperado: «Es una hoguera de confrontación que nunca habíamos hecho», aseveró Jaime Guerra.

La televisión transversal se termina

Manuel Villanueva confirmó que tanto las galas como ‘El debate de las tentaciones‘ tendrán su ubicación en Telecinco: «No tiene sentido la transversalidad con este formato en dos cadenas», comunicó, mencionando un «efecto espejo» necesario desde el mismo canal. Así, todos los espectadores podrán ver esa batalla definitiva entre el amor y la tentación pulsando el mismo botón del mando a distancia.

Zoe, participante de ‘La isla de las tentaciones 4’

Sandra Barneda confirma que ha sido la edición que más le ha impactado

Estos participantes «nos han dejado con la boca abierta por su naturalidad y espontaneidad«, aseguraron desde Cuarzo producciones, algo que Barneda corrobora. «Sabíamos que las parejas conocen el formato, creían que no les iba a superar, pero lo hace. Las emociones no las podemos contener y más si hablamos de amor… Hay momentos tremendamente difíciles de sostener», comunicó.

Además, adelantan que hay conflictos en alguna relación que no tiene que ver con infidelidades, sino con una serie «comportamientos y reacciones», lo que te hace plantearte realmente si estás con la persona adecuada. Además, la presentadora señaló que no ha podido contenerse en alguna que otra ocasión: «Me echo a llorar y no puedo parar por todo lo que ha ocurrido, no puedo contarles lo que está pasando. Me invadió completamente el sufrimiento de ese momento», expuso, al tiempo que respiraba de manera profunda.