‘La isla de las tentaciones’: Brutal enfrentamiento entre Fiama y Álex en su reencuentro, con sorpresa de Joy

A pesar de las inseguridades de Fiama en la recta final de ‘La isla de las tentaciones‘, la canaria decidió abandonar la última hoguera de la mano de su novio, Álex. Poco tardaron en descubrir, no obstante, que la confianza se había roto para siempre en República Dominicana y los intentos de recuperar la vida que tenían antes del programa fueron inútiles.

«Los días fueron pasando y volvimos a lo mismo», ha desvelado Fiama a Mónica Naranjo seis meses después del final. Las discusiones eran constantes y decidieron romper su relación, aunque no se ponen de acuerdo en quién tomó la decisión. Mientras Álex le acusa a ella de que tonteaba con varios chicos, entre otros un compañero de trabajo y Joy, soltero al que conoció en Villa Montaña, Fiama tacha sus palabras de mentiras: «Intenta justificarse porque él no ha hecho las cosas bien».

Fiama, de la guerra al amor en ‘La isla de las tentaciones’

Con este caldo de cultivo, era de esperar un reencuentro explosivo entre los que fueran participantes de ‘Mujeres y hombres y viceversa‘. Álex no quería siquiera ver a Fiama y, en cuanto ha bajado las escaleras, se ha levantado y se ha intentado quitar el micrófono. «No quiero reencontrarme porque me quiero y me valoro», pronunciaba. Tras haber visto el programa, se siente pisoteado por haber permitido que su novia durmiese con Joy, entre otras cosas.

«Has contado demasiadas mentiras», le acusaba ella, abriendo la veda de gritos entre ambos. «Esta es Fiama, la que pega voces», espetaba él sobre su ex, de la que dice que siempre busca conflictos. Finalmente, Mónica Naranjo conseguía calmar las aguas y Fiama se tranquilizaba: «Te he amado con toda mi alma pero no voy a permitir que mientas». Mientras Álex dice que ella le bombardeaba con mensajes para intentar volver, Fiama relata que él lloraba en su telefonillo para intentar entrar en casa. En vista de la disparidad de opiniones, la presentadora decidía finalizar el encuentro.

Fiama y Álex rehacen sus vidas

En este tiempo separados, ambos han seguido adelante con sus vidas. Fiama dice haberlo pasado muy mal viendo como Álex tardaba «una semana» en encontrar otra novia y dedicarle los mismos gestos de cariño que le dedicaba a ella antes. «Yo me liaba con otras chicas, no iba a estar llorando en mi casa», admite, aunque insiste en que tardó un mes y medio en empezar a salir con su actual novia, de la que confiesa estar enamorado.

Por su parte, la canaria defiende estar «soltera y entera», aunque quizás por poco tiempo. Justo tras despedirse de Mónica Naranjo y dirigirse hacia la salida, Joy aparecía con un enorme ramo de flores, desatando su alegría. «Yo te decía siempre que te iba a esperar fuera de la casa», le recordaba. «Él sigue siendo mi ángel, cuando menos te lo esperas llega, te dice cuatro cosas y te quita todos los males». Finalmente ambos se han fundido en un beso. «Me voy a casa feliz», ha reconocido ella, que a partir de ahora está dispuesta a seguir conociendo a su gran tentación en la isla.