La llamada desesperada de Rosario, desahuciada por error: «Que me devuelvan mis cosas»

«Pido que me devuelvan mis cosas» se queja Rosario, de 97 años. Esta mujer fue desahuciada por error. Una comisión judicial se equivocó de casa en un desahucio y vació la de Rosario. Han pasado 5 meses y no ha recuperado nada. El programa Espejo Público ha entrevistado a Rosario y a su hijo, Emiliano. «Estoy viviendo esta situación muy mal. Estoy dando cada bajón. No creo que me levante ya de aquí» asegura Rosario.

Han pasado 5 meses desde que Rosario sufrió este percance: se fue a pasar unos días a casa de su hijo y cuando volvió a su domicilio la encontró desvalijada. Rosario recuperó su vivienda, pero no ha conseguido que le devuelvan sus cosas, sus muebles, sus objetos personales.

«Le pido a los jueces que hagan algo, que me ayuden y que esto se solucione pronto. Que salgan las cosas sentimentales mías, que tenía un poco de oro, tenía dinero que había ido juntando. Muchos collares que tenía» cuenta Rosario Bravo, visiblemente afectada por la pérdida de sus objetos de valor.

Rosario Bravo fue desahuciada «por error» y todavía no ha recibido ninguna explicación por parte de los responsables. El motivo, un desalojo previsto para la familia que vivía en el ático pero que finalmente se realizó, por equivocación, en su vivienda, que está en el sobreático.