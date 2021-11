La llamada que emociona a Carlota Corredera: «Soy mujer maltratada y te tengo como referente»

Lo que parecía que iba a ser una simple llamada con la que un espectador de ‘Sálvame‘ recibiría un premio de 2.000 euros, terminó el 16 de noviembre de 2021 en un emotivo mensaje que hizo llorar a Carlota Corredera. Tras felicitar a David Valldeperas con un ramo de flores y una tarta con la cara de su mascota, la presentadora del formato producido por La Fábrica de la Tele daba paso a Vanesa, una mujer de Madrid que iba a llevarse «un dinerito» con las televisiones de ‘Sálvame’.

Carlota Corredera y Kiko Hernández en ‘Sálvame’

«¿Puedo decir algo antes? Muy rápido, quiero darte las gracias, Carlota, porque soy mujer maltratada y gracias a ti se está dando visibilidad a esto«, empezaba diciendo la mujer, sorprendiendo a Carlota Corredera, quien dejó de tener prisa por dar paso a Sonsoles Ónega y a ‘Ya son las ocho‘ y prestó toda su atención al discurso de la mujer.

«Y te tengo que dar las gracias por eso. Estoy sufriendo violencia vicaria, lo estoy pasando fatal y te tengo como referente en la lucha para que nosotras podamos salir adelante«, añadía ella, mientras los ojos de Carlota Corredera se tornaban cada vez más vidriosos y se quedaba sin voz. «Y te doy las gracias de verdad. El resto me da igual, solo con que se me oiga y se sepa lo que estamos pasando algunas mujeres, me doy por satisfecha», concluía la mujer de la llamada.

Muy «guerrera»

«Le voy a pedir tu teléfono a mis compañeros, ¿vale? Y hablamos tranquilamente fuera, que ahora no puedo hablar. Dime, por favor, el nombre de un colaborador», conseguía decir Corredera con un hilo de voz, visiblemente emocionada por lo que acababa de escuchar. «María Patiño, que es guerrera como yo», respondía la mujer, llevándose 2.000 euros gracias a su elección.