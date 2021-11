La madre de Alejandro Nieto lo defiende de las críticas: «No hay que tacharlo de machista»

La noche del lunes 22 de noviembre, Telecinco abordó una nueva entrega del debate de ‘La isla de las tentaciones‘, en el que además de mostrar imágenes inéditas del programa, también se repasaron algunos momentos emitidos en la última entrega. Entre otros asuntos, se abordaron los desagradables comentarios que Alejandro Nieto había lanzado sobre su pareja, Tania Medina, que además de provocarle dolor a la canaria, también despertaron indignación en gran parte de la audiencia. Unas críticas sobre las que pudo pronunciarse la madre del gaditano, quien incluso rompió a llorar ante lo que su hijo estaría padeciendo.

Sandra Barneda trata de consolar a Maribel, madre de Alejandro, en el debate de ‘La isla de las tentaciones’

«Le están dando un masaje en la cabeza, no en el clítoris», apuntó Marta Peñate, al recordar la insistencia del gaditano por el hecho de que su novia se hubiera mostrado a gusto al recibir un masaje por parte de uno de los solteros, en medio de las opiniones en contra de Nieto. «Lo que veo aquí es un acoso y derribo sobre Alejandro que no entiendo. Lo percibo y lo estoy viendo», señaló entonces Maribel, madre del gaditano, tras lo cual apuntó que «ha tenido unas palabras malsonadas y no se le voy a aplaudir, porque no están bien. Pero por eso no se le tiene que tachar de machista«. «Mi hijo hace en mi casa todas las cosas y me tiene a mí y a su hermana», añadía la defensora de Nieto, antes de matizar que «no lo digo por vosotros, sino en general. Es un programa espectacular, pero lo están machacando muchísimo y por eso estoy así hoy».

«Te he visto en la publicidad que estabas llorando», observó Sandra Barneda, acercándose a Maribel, quien rompía a llorar. «Sabes lo que él ha pasado allí. Quiero muchísimo a Tania, es una señora, pero mi hijo es un caballero», declaró la madre del participante, emocionada. La defensora de Nieto dejó claro que era consciente de «que le pierde la boca, lo sé porque lo conozco, es mi hijo», ante lo que Barneda admitió estar al tanto de «que lo estás pasando fatal». «Estamos todos sometidos a mucha presión. Cuando hay un programa con el éxito que tiene este, existe una polaridad, también en redes, y no podemos gustar a todo el mundo«, señaló la presentadora, la cual apostó por que «creo que cada uno tiene una personalidad. Algunos son más impulsivos, como tu hijo, y hay veces que nos equivocamos». «Te pido prudencia con lo de tomártelo mal, porque nos tomamos peor una crítica negativa y no tenemos en cuenta las positivas que podemos leer», trató de animarla Barneda, ante lo que Maribel manifestó que «es que no hay críticas positivas, son todas malas».

Maribel defiende a Alejandro Nieto en el debate de ‘La isla de las tentaciones’

La madre de Nieto recibió entonces la comprensión de Arantxa Coca, psicóloga del programa, quien apunto a que el gaditano tenía un perfil «extremadamente sensible», por lo que «primero tienen una respuesta emocional; después, pasado el tiempo, pueden tenerla racional, recapacitan». «Les ha pasado a todos los que han pasado en el reality. Creo que todos han aprendido, porque se ven después, cómo son y cómo tienen que rectificar», añadió la presentadora, antes de que Maribel tuviera que hacer frente a las críticas de Nagore Robles, más contundente con Nieto.

«Entiendo que las madres lo paséis muy mal con este tema, pero creo que él hablando queda en ridículo», apuntó la colaboradora, quien argumentó que «llevamos muy poco de programa y ha soltado varias perlas». «Esa cara de deseo es de ella, no es suya. Nada es suyo. Esa cara de deseo la habrá puesto con mil personas más o con cosas por las que haya sentido placer», apuntó además la vasca, sobre Medina, para después insistir en que Nieto «tiene comentarios muy desafortunados». Asimismo, la colaboradora, ante la defensa de algunos de sus compañeros, recordó que «él es así, porque lo vimos en »Gran Hermano«.