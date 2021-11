La peculiar mania de María Barranco que le impide cruzar las piernas

María Barranco y Leo Harlem visitaron el plató de ‘El hormiguero‘ para presentar «El refugio», una película familiar y navideña. El rodaje tuvo lugar en Sierra Nevada, en pleno mes de julio, por lo que soportar el calor enfundados en abrigos fue un gran reto para los actores. Harlem confesó, entre risas, que «sudaban como pollos».

María Barranco, en ‘El hormiguero’

El humorista ya es todo un veterano en el programa de su amigo Pablo Motos, pero esta era la primera vez de la actriz malagueña. Barranco explicó algunas de sus manías como, por ejemplo, la que le impide cruzar las piernas durante un brindis. «Yo nunca cruzo las piernas cuando brindo y lo hago con la mano izquierda«, relataba ante el asombro de Motos y Harlem.

La actriz explicó a qué se debe esta costumbre: «Lo primero es porque no fluye la energía y, lo segundo, porque es la que está más cerca del corazón», detalló la protagonista de «El refugio». Además, confesó otra de sus manías: recurrir a un espray para salivar cuando estrena una obra de teatro o cuando tiene que presentar una gala, ya que se le seca la garganta.

Leo Harlem y su inseparable Nokia

Como habitual del programa, Motos preguntó a Harlem sobre un tema que ya habían hablado en anteriores entrevistas: el Nokia del actor. «No tengo ninguna aplicación instalada y la batería me dura cuatro días«, comentaba orgulloso. Además, también bromeó sobre los smartphones: «Ahora, cuando voy a los restaurantes me dan la carta física porque con mi móvil no puedo leer los códigos QR de las mesas. Con los smartphones cuando la lees en la pantalla, vas bajando hacia los segundos platos y se te olvida cuáles eran las ensaladas«, despertaba así las risas del público.