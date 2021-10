La pole dancer destroza una copla de Lola Flores: ¡Los asesores y José Mercé se tapan los oídos!

Se suele decir que, si pones el corazón en ello, siempre salen las cosas bien. Todo tiene su excepción porque la pole dancer ha puesto su alma en ‘Veo cómo cantas’ pero no tiene precisamente talento para cantar.

La bailarina se ha dejado la piel encima del escenario, pero los asesores y José Mercé no han podido evitar taparse sus oídos al escuchar los berridos que pegaba. Ruth Lorenzo no podía parar de repetirle a nuestro invitado: “¡De la que te has librado!”, porque su dueto final con ella habría sido todo un espectáculo de los horrores.

¡Risas aseguradas con esta actuación!