La previsión del tiempo esta semana: Suben las temperaturas de forma generaliza en toda la Península

Primer lunes de octubre y con él, primera nevada de la temporada. El otoño se asoma y caen los primeros copos sobre el Pirineo y algunos puntos de Andorra. El descenso de las temperaturas también se ha notado de forma generalizada en toda la península. No obstante, las tornas cambian de nuevo a partir de mañana martes y suben las temperaturas en casi todos los territorios del país.

Las precipitaciones se alejan

A pesar de que este lunes haya comenzado con frío y lluvia, el resto de la semana predominará el sol. En Valladolid las bajas temperaturas obligaban a los ciudadanos abrigarse casi como si estuviésemos en invierno, pero esta parte más fría del otoño aún tendrán que esperar. Se ganarán grados entre el martes y el miércoles y las lluvias abundantes que se han registrado en diversos puntos de Cataluña y Baleares también darán una tregua en los próximos días.

Donde no podrán guardar el paraguas, al menos hasta finales de semana, será en Galicia y Cantabria porque llega un nuevo frente. No obstante, será menos activo que el que se ha registrado en las últimas horas, por tanto las lluvias serán más débiles y restringidas sobre todo al cantábrico. Según las previsiones, a partir del jueves no debería llover en ningún punto del país porque el frente de la parte norte de España terminará de marcharse hacia Francia.

Las temperaturas suben entre 4 y 5 grados

Al respecto de las temperaturas, subirán las nocturnas y también las diurnas. Bajan asimismo en Canarias que durante el fin de semana se habían registrado temperatura récord y también en las mismas zonas donde se registrarán las precipitaciones más marcadas (Navarra y Cantabria, especialmente).

En el resto de España suben las temperaturas a partir de este martes, entre unos 4 y 5 grados acompañados de sol. Más intensificado en la jornada del miércoles en la parte sur peninsular, también en Galicia y Asturias.