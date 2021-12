La propuesta de Josie a Cristina Pedroche para las Campanadas: «Modificará su imagen todo el 2022»

La llegada de diciembre trae consigo la pregunta de cómo será el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas. Pues parece que este año, la gran incógnita no solo va a ser su vestido, sino también saber si la vallecana acepta o no esa propuesta extra que Josie, el diseñador de su traje, le ha pedido que haga, y es que, en palabras del modista, «en la vida hay que arriesgar».

Cristina Pedroche y Josie en las Campanadas de 2021

Tanto Josie como Pedroche están con los nervios a flor de piel. «Para Pedroche, diciembre es un mes complicado, pero para mí más, yo estoy que ya no puedo más», decía el antiguo concursante de ‘MasterChef Celebrity‘. El vestido ya lo tienen preparado y a buen recaudo, según han avanzado en ‘Zapeando‘, pero ahora el problema es que Pedroche no sabe si aceptar o no ese «cambio estético» que Josie le ha propuesto.

«Desde que Josie ha vuelto de Colombia, que es que yo no sé qué le ha pasado ahí, pero lleva unos días detrás de mí pidiéndome que haga otra cosa extra para el vestido», anunciaba la presentadora intentando morderse la lengua para no destapar qué había detrás de la propuesta de Josie. Ante estas palabras, Dani Mateo lo tenía claro y animaba a la madrileña a hacerlo y dejar a todos los espectadores boquiabiertos. «Si te lo propone Josie es un sí, Cristina», decía el presentador.

Todas las pistas de la propuesta de Josie

¿Una performance? ¿Un corte de pelo? ¿Una cresta? Estas fueron algunas de las apuestas de los colaboradores de Zapeando sobre el reto. Todo es posible y nada es seguro, pero lo que sí ha confirmado el diseñador es que este cambio modificará el look de Pedroche para todo el año, por lo que es una decisión importante para la madrileña. «En esta vida hay que arriesgar y si yo te propongo algo que va a modificar tu imagen para todo 2022 lo tienes que hacer y punto», sentenció Josie.