La pulla de Jesús Cintora a TVE por la cancelación de ‘Las cosas claras’

La cancelación de ‘Las cosas claras‘, el programa de La 1 presentado por Jesús Cintora, ha dado que hablar. El formato llegará a su fin el 22 de julio, justo antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio. El contrato finaliza el 30 de junio, el día en el que presuntamente el presentador se despedirá del programa y de la audiencia. Hasta el momento, ninguno de los miembros del programa se había pronunciado al respecto.

Jesús Cintora se pronuncia sobre la cancelación de ‘Las cosas claras’

Pero Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, no dudó en hablar del tema cuando acabó su intervención como invitado del programa. «¿Me permite una cosa? […] Yo quiero decir que para mí ha sido un honor y un placer participar en un lugar donde se hace un periodismo inmediato, un periodismo guerrero, un periodismo de calle. Creo que en la televisión pública cabe el periodismo serio y sosegado, así como cabe este periodismo de actualidad y más guerrero«, declaró el político.

«Creo, sinceramente, que es un error que este programa desaparezca de la parrilla«, concluyó el invitado, ante el agradecimiento de Cintora. Finalmente, el presentador se pronunció sobre la situación: «Bueno, veremos qué ocurre. No obstante, a mí no se me llena la boca con esa palabra, no me gusta. No le pongo apellidos a la palabra periodismo o comunicación. O le diré más, a hacer el trabajo de uno. Hay un equipo aquí que madruga muchísimo y hacen simplemente trabajar. Yo creo que eso es ya bastante, si nos dejan. Si no nos dejan, pues oye«.

Nuevas oportunidades

Cintora ha vuelto a agradecer al político sus palabras y ha reflexionado sobre su futuro, en busca de nuevas oportunidades. «Señor Baldoví, muchas gracias. Vamos a hacer lo posible. Además, yo creo que la vida es una maratón. Si no nos dejan en esta, habrá otras. Salud que haya, que es lo importante», despidió el presentador a su invitado.