La pulla del excomisario Villarejo a Ferreras en ‘Al rojo vivo’: «Me debe una comida»

‘Al rojo vivo‘ ha propiciado un tenso intercambio de palabras entre el excomisario José Manuel Villarejo y su presentador, Antonio García Ferreras. Villarejo acababa de declarar cuando uno de los reporteros del programa se acercó para escuchar qué tenía que decir. «Acaba de salir de declarar ante el juez Manuel García Castellón en la ‘Operación Kitchen’, el excomisario Villarejo«, explicó Ferreras, dando paso a la esperada conexión.

Villarejo lanza un zasca en directo a Ferreras

Villarejo no dudó en criticar a los medios, destacando en todo momento la supuesta manipulación en su contra. «He declarado, he ratificado en todo lo que hice. Como ustedes tienen buenas fuentes judiciales, que le den los escritos que nunca salen, solamente sale lo que me perjudica«, aseguró el comisario, dando el primer zasca a los periodistas del programa.

Entonces, no dudó en apelar directamente a Ferreras, mandándole un dardo envenenado. «Dígale usted a Antonio Ferreras, por cierto, que me debe una comida, que las últimas veces lo invité yo», aseguró Villarejo. El periodista no dudó en contestarle: «Nadie le debe una comida, por cierto. El trabajo de los periodistas es acudir a las fuentes y él era una fuente, era uno de los elementos fundamentales de las cloacas del Estado».

Molesto con los medios

El reportero le ha preguntado a Villarejo cuántas reuniones había tenido con María Dolores de Cospedal, algo que no gustó al excomisario: «El derecho a la información es muy importante en este país, pero no hay derecho a la manipulación. El tema fundamental es que el señor Rajoy tenía un interés personal en este tema porque era un problema de Estado». Villarejo aseguró que sus reuniones con Cospedal no eran de importancia.