La razón por la que Olga Moreno habló de los hijos de Rocío Carrasco en ‘Supervivientes’

Tras la emocionante final de ‘Supervivientes 2021‘, todos los concursantes de la edición se reunieron en el plató del programa en un último debate para dejar las cosas claras respecto a varios de los temas más comentados durante el concurso. Uno de los asuntos que se trataron fue la forma en la que Olga Moreno dejó de reprimirse y empezó a hablar de su familia, incluyendo a Rocío Flores y David Flores, hijos de Rocío Carrasco.

Olga Moreno, ganadora de ‘Supervivientes 2021’

«Entré muy mal, como has dicho, Jordi, pero durante varios días puse la mente en blanco. No podía pensar en mi gente porque, si ya he llorado en el concurso, hubiese llorado mucho más. No podía pensarlo», empezaba diciendo Olga Moreno, respondiendo a la pregunta de Jordi González sobre cómo superó ese «desasosiego» de dejar todo lo que dejaba en España al partir hacia ‘Supervivientes’.

«Llegó un día que dije: ‘¿Por qué no voy a pensar en mi gente? En la cara de mi hija, en mi marido’. Me daba igual llorar, porque si tengo que llorar, ¿por qué no iba a llorar?», se preguntaba la ganadora del reality de supervivencia. «Si tengo que reír, ¿por qué no voy a reír? Es mi vida, es lo que he vivido durante estos 22 años. Que sí, que son unos niños, que son conocidos, pero es mi vida», sentenciaba la sevillana.

Se reprimía

Durante su entrevista con Jordi González, Olga Moreno confesó que al inicio de su aventura como robinsona se reprimía mucho para evitar los conflictos ajenos al concurso. «Por miedo al exterior. Es muy duro el no pensar en nada de fuera. Me ha ayudado porque me hacía falta pensar en mí un poquito«, confesaba la mujer de Antonio David Flores.