La reacción de Olga al descubrirse una de sus pullas a Lara Sajén en ‘Supervivientes’

La noche del domingo 20 de junio, ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ alcanzó su undécima gala en Telecinco, a cargo de Jordi González. En ella, los concursantes se enfrentaron a un curioso reto: disponían de cinco frases que, supuestamente, habían dicho de ellos sus compañeros, de las cuales debían adivinar cuáles eran las dos que realmente se habían pronunciado. Un momento que el programa arrancó con Lara Sajén, quien pudo ver una frase que Olga Moreno había soltado sobre ella y que provocó una curiosa reacción en la sevillana.

Lara Sajén descubre una de las críticas de Olga Moreno contra ella en ‘Supervivientes’

La argentina tuvo ante sí cinco frases nada positivas, de las cuales escogió que «debería hablar mejor a los demás y no mandar tanto», además de «esta chica se cree por encima del mal y del bien». Sajén descubrió que la primera era una de las frases que se habían soltado contra ella, al contrario que la segunda, por lo que se quedaba sin recompensa. De hecho, de la segunda frase, la concursante confesó que le dolería especialmente descubrir que seria cierta, tras lo cual Lara Álvarez repasó el resto de frases, entre las que figuraba «prefiero tenerla como amiga, antes que como enemiga». «Esta también me toca la fibra», reconoció Sajén, sobre dichas declaraciones, que precisamente había lanzado Olga contra ella en una conversación con Gianmarco en la que ambos creyeron que no estaban siendo grabados.

«Es como en plan: ‘es mejor tenerla cerca y controlarla y no suelta por ahí, porque no sé lo que va a pasar», añadió la argentina, momento en el que Moreno sorprendía al animar a su compañera. «Ábrelo, para verlo», la instó la sevillana, sonriente, quien incluso reconoció que «me encantaría» que lo abriera, momento en el que Álvarez desveló que, efectivamente, esa frase había sido pronunciada por uno de sus compañeros, aunque no desveló quién en concreto. «Con todo el dolor que esto te conlleva, es la frase que se ha dicho», declaró la presentadora, mientras se oía murmurar a Moreno. «Es mejor tenerla cerca… qué fuerte», soltó la sevillana, aparentemente perpleja, antes de que Sajén confesara que desconocía quién podía haber soltado algo así sobre ella.

¿Creéis que @LaraSajen se llevará una gran decepción cuando sepa quién dijo la frase? ???????????? #ConexiónHonduras11 https://t.co/0FBgMJbayp ???? ¡Va a flipar!

?? ¡No le dará importancia! pic.twitter.com/uIS0Y9LkWe — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2021

«Es una falsa y no tiene coño»

Lo que en apariencia apuntaba a que la sevillana se iba a sincerar con su compañera, se convirtió en una llamativa reacción por parte de Olga, que guardó silencio ante las cámaras. Una reacción que fue muy comentada en plató minutos después, cuando Jordi planteó si «habrá dicho Olga ‘qué fuerte’ en un sentido hipócrita o porque la han pillado». «Yo pensaba que lo iba a decir», confesó el presentador, después de que Lydia Lozano apostara por que, en cuanto Lara descubriera la verdad «se va a liar».

«Yo quiero tener la duda de que, cuando estén a solas, se lo va a decir», apostaba Marta López, una de las grandes defensoras de Olga en plató, a raíz de su estrecha relación en el concurso. «Dije que le iba a dar la puñaladita. Afiló el cuchillo y se la ha dado», criticó por su parte el Maestro Joao, quien añadió que «es una falsa y no tiene coño». «Eso no es estrategia, es falsedad», añadía el vidente, en medio de su breve disputa con Marta.