La reacción de Olga Moreno al «no tiene coño» de Rocío Carrasco: «Todo son vivencias»

El miércoles 28 de julio, ‘Ahora, Olga’, el especial sobre Olga Moreno, se emitió en Telecinco para dar la oportunidad a la sevillana de responder a las réplicas de Rocío Carrasco en su docuserie, en su contra. Una entrevista moderada por Carlos Sobera en la que Moreno pudo descubrir el origen de la frase «no tiene coño» y desmintió la versión de Carrasco sobre su encuentro en los Juzgados y el hecho de que no saludase a su hijo, David Flores.

Olga Moreno, atenta al testimonio de Rocío Carrasco en ‘Ahora, Olga’

«Yo iba a por ella. No me duelen prendas decirlo», reconocía Carrasco en el décimo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, momento en el que afirmó que Olga «no deja que mi hijo me vea». «Es mentira que ella se levante, como ha contado en ‘Sábado deluxe‘ y me diga: ‘¿en serio no vas a saludar a tu hijo?'», lanzaba la madrileña, muy seria, antes de soltar la conocida frase «no tiene coño. No lo tiene». «No tiene lo que tiene que tener para, después de hacer lo que ha hecho, levantarse y decirme a mí nada», concluía Carrasco, quien había visto cómo Moreno aseguraba en televisión que ella había pasado de largo sin saludar a su hijo, para su supuesta estupefacción.

Moreno tuvo ocasión de reafirmar su versión en su especial, tras lo cual comentó que «si el niño no la ve, yo soy su madre, salgo y saludo al niño, por mucho que lo tapara» y desmintió el testimonio de Carrasco. «Había quince o veinte personas más. David y yo nos levantamos para que saludara a su madre y pasa por mi lado. Es verdad que yo le digo: ‘¿de verdad que no vas a saludar a tu hijo?'», insistió la sevillana, quien recalcó que «aunque fuese así, yo cojo a mi hijo y le doy un beso», ante las acusaciones de Carrasco sobre el hecho de que hubiera intentado alejar a David Flores de su madre. «No es cierto. David la quiso saludar, pasó por nuestro lado y yo me quedé…», añadió la protagonista del especial.

«Fue cuestión de segundos»

«A mí me duele, te lo juro. Y si a mí me duele, a ella le tiene que doler mil veces más», aseguraba Moreno, para después recalcar que «ahí estaba el niño, que lo ha vivido». «Lo han vivido todas las vivencias esos niños, no es que yo me invente nada», defendió la sevillana, quien no descartó la posibilidad de que Kiko Matamoros puso sobre la mesa acerca del motivo por el que no habría saludado a su hijo. «A lo mejor Rocío Carrasco se bloqueó y no quiso saludar a su hijo, no sé por qué», concedió Moreno. «¿Tú te crees que cuando Rocío Carrasco sale del juicio, yo voy a estar besando al niño? Son tres metros, fue cuestión de segundos», planteó la sevillana, quien incluso afirmó que antes del juicio «estuvo un rato la madre y su hijo, a tres metros».