La réplica de Isabel Rábago a Alba Carrillo en ‘Secret Story’: «Ha sido poco generosa»

El 21 de octubre, ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ alcanzó su sexta gala en Telecinco, en la que Lucía Pariente y Adara Molinero se jugaban su permanencia en el concurso. Una ocasión en la que, además, el programa abordó la «ruptura» entre Alba Carrillo e Isabel Rábago después de que la primera se sintiera traicionada por su amiga, para lo que el programa preguntó a ambas protagonistas.

Alba Carrillo escucha las palabras de Isabel Rábago en ‘Secret Story’

Al comienzo de la gala a las 20.00h, Jorge Javier Vázquez quiso hablar con Rábago por las palabras que Carrillo lanzó en su contra en la cita previa, cuando señaló que «este concurso ya me ha hecho perder una amiga». «Lo digerí en el primer momento. Cuando vi la cara de Alba, su tono y sus lágrimas entendí que tiene que llevar unas semanas de platós durísimos y no por mí«, manifestó la cántabra, sobre el hecho de que su amistad con la colaboradora se hubiera roto. La concursante explicó que había mantenido una conversación Pariente en la que «las dos soltamos lastre», al igual que dejó claro que quiso dejar claro que «a mí nadie me va a decir lo que yo estoy sintiendo aquí, lo que opino y lo que veo o dejo de ver». A raíz de estas declaraciones, Vázquez habló con Carrillo, quien dejó en el aire la posibilidad de mantener una conversación con Rábago fuera del concurso puesto que «depende de cómo me pille».

Asimismo, la hija de Pariente pudo ver un vídeo en el que, en la privacidad del Cubo, la cántabra manifestaba que «con Lucía no tengo nada más que hablar», al igual que «he aguantado carros y carretas, pero no yo, toda casa». «La he frenado todo lo que he podido, he hablado con ella lo que he podido, he maquillado y disculpado cosas, hasta donde he podido», aseguraba Rábago, descontenta con la forma de hablar de Pariente a compañeras como Cynthia Martínez o Emmy Russ y también con «las actitudes que tiene en esta casa». «Para mí, es absolutamente prescindible», añadía la cántabra, sin tapujos. «Creo que, hace dos semanas, dejé de verla como la madre de Alba. Lo de anoche no me afecta absolutamente nada. Lo que me choca es verla como la vi, no lo que me dijo», añadía Rábago, sobre Carrillo, de quien apostó que «creo que se dará cuenta de que no ha sido justa». «He estado a su lado en batallas más duras. Jamás la he fallado y no le he faltado al respeto a su madre. No tiene nada para justificar lo que recibí anoche», defendió la concursante.

Alba sigue muy enfadada con Isabel Rábago. ¿Estáis con ella? ???? Si, tiene más razón que un santo

?? Necesita ubicarse #SecretGala6 pic.twitter.com/hFZMtrM8zT — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 21, 2021

«A lo mejor éramos solo compañeras»

Alba Carrillo habla sobre Isabel Rábago con Jorge Javier en ‘Secret Story’

«Veo que todos los días le está haciendo trajes a mi madre, tengo ya un armario para cuando salga», comentaba Carrillo, con sarcasmo, tras escuchar las palabras de su ahora antigua amiga. «Eso de que no dice nada de mi madre, cuando salga le pondré los vídeos y le tocará pedir perdón«, manifestó la colaboradora, para después señalar sobre Rábago que «hay cosas que son del juego, pero luego hay cosas que es poner en la picota a una persona y que deje de trabajar». «Ella sabe perfectamente por qué está mi madre ahí, entonces me parece muy sucio. Y que, estando mi madre nominada, siga haciendo un alegato en su contra. Chica, cállate ya la puñetera boca, ni la hables, pero deja de echarle cubos de mierda encima», soltó la madrileña.

Vázquez señaló entonces que Rábago «ha dicho que has sido muy poco generosa», ante lo que Carrillo replicó que «fui yo quien la animó a entrar en este concurso. A lo mejor tiene poca memoria». Cuando el presentador, además, también mencionó que «ha dicho que a lo mejor no erais tan amigas», la madrileña reconoció que «a lo mejor yo lo consideraba, porque a una persona que no considero mi amiga no la invito a la comunión de mi hijo». «Al final, a lo mejor éramos solo compañeras y yo me he confundido. Porque mis amigos, los de siempre, no me hacen esto», lanzó la colaboradora, quien desveló sobre su madre que «está aguantándola porque es mi amiga y me hizo una promesa», puesto que «se lo pedí, porque yo también sé porque Isabel está allí».