La reprimenda de los profesores de ‘OT 2020’: ‘U os ponéis las pilas, o a mí la paciencia se me va a acabar’

El primer pase de micros de la Gala 3 de ‘OT 2020‘ celebrado el miércoles 29 de enero concluyó con la actuación grupal de «Besos», de El Canto del Loco. Una interpretación por parte de los concursantes que acabó desatando la lengua de los profesores, encabezados por Noemí Galera, Manu Guix, Mamen Mendizábal e Ivan Labanda, quienes no dudaron en manifestar su frustración ante la falta de energía e interés que detectaban en los concursantes.

«Estáis sin energía», observó la directora tras concluir la actuación. «Da la sensación de que no hay nadie antes del estribillo, que se pierde el rollo canalla de este tema. La parte individual de cada uno tiene que ser mucho más descarado», criticó por su parte Manu, tras lo cual Labanda confesó su desconcierto al ver que «os ponéis de cualquier manera, arrastrados por el suelo». «Tenéis esa energía, la hemos visto. ¿Por qué en las grupales no nos ponemos a 80.000? Os juro que no lo entiendo», reconoció el profesor de interpretación. «¿Por qué aguantasteis horas en los castings? ¿Para estar aquí con un ánimo que da pena?», cuestionó Galera, quien destacó el empeño de profesores como Iván o Vicky para pedir clases con ellos y ayudarlos a mejorar.

«Si los principales interesados os importa tres pepinos, pues a nosotros…», prosiguió la directora, antes de recordar a los concursantes que «quien da la cara el domingo, sois vosotros». «Salvaremos a uno, si consideramos que hay que salvar. Si esta actitud continúa, nos lo tendremos que plantear», prometió Galera, quien añadió que «os queremos mucho, vamos a estar a muerte, siempre que haya una respuesta». «No queremos que nos tomen el pelo», declaró Noemí, tras lo cual criticó que todos estuvieran «para el arrastre». «No os dais cuenta de que las corales son lo más divertido. Pocas cosas hay tan placenteras en la vida como cantar a coro», opinó Guix. El director musical reconoció incluso que «montar las grupales en las anteriores ediciones era mi clase favorita». «En esta edición son como mi tortura particular», confesó el director, antes de reprochar a los chicos que «vais a vuestra contra. No disfrutáis con lo mejor que tenéis».

«Tenéis que currar mucho»

«Os estamos dando herramientas. Los ejercicios son para estudiar e incorporarlo», intervino Mamen, quien recordó a los concursantes que «la no evolución es la muerte en este programa». «Y venga a callar. Nosotros nos morimos de ganas por hacer esto, pero tenéis que dar de vuelta», recalcó la profesora. «Os comeréis un mojón cuando salgáis de aquí como no curréis. Si queréis tener una carrera, tenéis que currar mucho. Nunca vais a tener tantas clases como aquí. Nunca podréis subiros cada semana a un escenario como el de ‘OT'», recalcó Galera. «Los que se quedaron fuera del casting, deben de estar en su casa pensando: ‘mira qué bien. Me han quitado el sitio y lo están aprovechando por la parte de los cojones'», añadió la directora, tras lo cual instó a los chicos a «ponérselo difícil al jurado para nominar».

«Cansados estamos todos, pero venimos aquí a darlo todo, para que brilléis. Y si vosotros no tenéis ganas, pues qué bien», criticó Noemí. La directora lanzó entonces un ultimátum: «u os ponéis las pilas, o a mí la paciencia se me va a acabar». «Es frustrante. Ya no es el tiempo que pasamos aquí, sino el que pasamos fuera, preparando ejercicios, todo en función de lo que nos dais, de cómo haceros brillar», confesó Labanda, tras lo cual añadió que «me da la sensación de que se os tiene que acompañar para insuflaros energía», porque si no, «hay que volver a empezar desde cero». «Aplicaos el cuento. Decidid qué queréis hacer con vuestras carreras y vuestras vidas», concluyó Galera, antes de que el profesorado se acabara retirando.