La secuela de ‘Sexo en Nueva York’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Sarah Jessica Parker inaugura una nueva etapa de ‘Sexo en Nueva York’ con ‘And Just Like That…’, una producción original de HBO Max.

Carrie, Miranda y Charlotte nos han citado de nuevo. Las tres amigas, junto a la ahora ausente Samantha, establecieron un vínculo inolvidable a lo largo del recorrido de ‘Sexo en Nueva York‘, uno de los títulos fundacionales de la HBO que conocemos a día de hoy. Tantos años después, y superada la cincuentena, el trío de personajes regresa con ‘And Just Like That…‘, uno de los Max Originals más llamativos hasta la fecha.

Recientemente, se confirmaba que el lanzamiento de esta secuela estaba programado para el último mes del año, y ahora se ha aportado la fecha concreta: el 9 de diciembre. Desde ese día, se pondrán disposición de los usuarios de HBO Max los dos primeros episodios de este retorno, mientras que los ocho capítulos restantes se irán lanzando con una frecuencia semanal.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis son las actrices que se reúnen en la secuela, que ha sido ideada por el productor ejecutivo Michael Patrick King. El reparto lo completan Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler, que también forman parte del resurgir de una de las ficciones más queridas de la pequeña pantalla.