La sobrina de Ana Duato pide perdón a su tía tras sus ataques, aunque sigue pensando igual

Sara Duato, sobrina de la actriz Ana Duato, se puso frente a las cámaras de ‘Socialité‘ para pedir disculpas públicamente. La joven aseguró que quería enviarle un mensaje a su tía, debido a que anteriormente la había criticado, señalando que era una persona «interesada». Además, habló de sus problemas de salud mental y adicciones, los cuales lleva arrastrando durante mucho tiempo.

Sara Duato, en ‘Socialité’

En esta ocasión, Duato reculó y calificó el asunto como cuenta pendiente: «Pedir perdón a mi familia […] por lo que hice, no lo que dije porque de eso no me arrepiento, sino por cómo lo dije». Asimismo, continuó hablando de cómo era la relación con su tía: «Durante mucho tiempo, me ha apoyado, desde que cortamos lazos no, pero tampoco lo esperaba. Entiendo perfectamente su postura».

Además, la joven explicó, entre lágrimas, que la relación con su familia le ha afectado mucho: «El tema de mi familia es una de las cosas más me ha tocado«. Ella misma aseveró que quería disculparse por lo que hizo en el pasado, pero que sigue manteniendo la misma opinión sobre su tía. Recordemos que la joven atacó duramente a la intérprete acusándola de tener varias caras: «Me ha decepcionado mucho por temas de interés, de falsedad. Como tiene la doble cara, no es la persona que dice ser», señaló.

Sus problemas de salud mental

Asimismo, Duato aprovechó la ocasión para contar algunos de los duros momentos que había atravesado: «Con 12 años, me diagnosticaron mi primera depresión y, desde entonces, he ido en picado. Empecé con la droga, empecé con el alcohol muy joven. Empecé con un TCA, un trastorno de alimentación con anorexia y, de ahí, pues fui cayendo con un trastorno de personalidad límite que me diagnosticaron».

«Tuve in intento de suicidio por sobredosis«, prosiguió narrando, visiblemente emocionada desde el espacio de La fabrica de la tele. La sobrina de la actriz valenciana se vio incapaz de contener las lágrimas y rompió a llorar mientras recordaba los duros momentos. Por último, quiso lanzar un mensaje de optimismo y aseguró que estaba luchando por recuperarse: «Lo pienso conseguir», sentenció.