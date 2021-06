La tajante respuesta de Irene Rosales ante las acusaciones de manipular a Kiko Rivera

El clan Pantoja sigue estando más distanciado que nunca. Desde que Kiko Rivera decidió plantarle cara a Isabel Pantoja de forma pública y a través de los juzgados, el conflicto familiar ha crecido de forma exponencial. En ‘Viva la vida‘, Suso Álvarez afirmó que había fuentes cercanas a la tonadillera que señalaban que Irene Rosales era «la mano que mecía la cuna», siendo la responsable de manipular a su marido en todo este asunto.

Irene Rosales en ‘Viva la vida’

La colaboradora de ‘Viva la vida’ no se ha quedado callada al respecto y ha desafiado a todos aquellos que la señalan como la cabeza pensante. «Estoy supertranquila con mi forma de actuar, no he hecho absolutamente nada«, decía Irene Rosales, mostrándose muy segura de su inocencia. «Yo discuto más con Kiko desde que está el conflicto con su familia», aseguraba.

«Hay muchísimas cosas con las que no estoy de acuerdo con Kiko, pero eso no significa que no le voy a apoyar», aclaraba la colaboradora de Telecinco. «Él tiene 37 años y es mayorcito para hacer lo que quiera. Yo le doy mis consejos, si él quiere los escucha y si no, no«, explicaba, alejándose de la polémica que la señala como la persona que ha enfrentado a Kiko Rivera con su familia.

¿Quién es el responsable?

«Esto me está trayendo muchos dolores de cabeza. Me trae muchos disgustos aquí en plató. Kiko Rivera, mejor que nadie, sabe perfectamente que lo apoyo, pero en ocasiones no estoy de acuerdo. Es muy fácil señalar para quitarse la culpa y la responsabilidad a uno mismo. Yo no empecé esto, yo vine a responder aquí», aclaraba Irene Rosales, desmarcándose finalmente de la polémica.