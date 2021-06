La terrible cita de Gabriel, votante de Vox, con Cristina en ‘First Dates’: «Me da miedo»

Toda persona que va a ‘First Dates‘ corre el riesgo de que no le guste la persona con la que la emparejan. Esto ha ocasionado que en el programa se hayan vivido momentos incómodos entre los protagonistas, que no terminaban de congeniar. Pero, además, también se dan diferentes debates de índole política o religiosa. Esto mismo ocurrió con la pareja formada por Gabriel y Cristina.

Cristina da calabazas a Gabriel, el fan de Santiago Abascal

Gabriel entró al programa y desveló que sus dos grandes héroes eran Julio Iglesias y Santiago Abascal. Esto último pilló por sorpresa hasta al propio presentador, Carlos Sobera. «Santiago Abascal, de Vox, un tío de puta madre, con dos cojones, que defiende el país. Lo que no se atreve a decir nadie, lo dice él«, aseguró Gabriel, antes de recibir a la que sería su cita.

Este pensamiento no gustó a Cristina, que no compartía la ideología de Gabriel. Aunque los dos habían conectado en un principio, todo se torció cuando se puso el nombre de Abascal sobre la mesa. «A mí es que ese señor me da miedo», comentaba Cristina. Además, a la joven no le ha gustado nada que Gabriel tuviera un pensamiento tan anticuado respecto a las tareas de la casa. «Si te encuentro a ti, ya me cocinarás tú», le dijo el joven sin cortarse. La valenciana contestó tajante: «Que yo cocine bien y me guste no significa que yo te cocine (…) No, planchar no plancho y cocinarte tampoco lo haría«.

A casa sin beso

Por último, Gabriel intentó seducir a Cristina bailando una canción de Julio Iglesias y trató de besarla, a lo que ella se negó. «Mi abuela me ha dicho que besos no y yo hago lo que me dice», explicó la joven, saliéndose por la tangente. Gabriel quiso tener una segunda cita, pero la valenciana lo rechazó, explicando que no habían terminado de congeniar. «Hay muchas cosas de ti que no me encajan», zanjó la joven.