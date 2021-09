‘La última tentación’ muestra cómo confesó Lucía Sánchez a Marina García su amor por Lobo

La noche del lunes 20 de septiembre, ‘La última tentación‘ inauguró su primer debate de la mano de Sandra Barneda, en el que el programa sacó a la luz los mensajes que Lucía Sánchez le escribió a Marina García al darse cuenta de lo que realmente sentía por el novio de esta, Isaac Torres. Una decisión que la gaditana habría tomado después de que gente de su entorno, como su propio hermano o Lola Mencía, la animasen a sincerarse con la sevillana.

Sandra Barneda lee los mensajes entre Lucía Sánchez y Marina García en el debate de ‘La última tentación’

«Te quería decir una cosa que sé que en el fondo sabes, pero quiero que salga de mí decírtelo», confesaba Sánchez, antes de recordar «el rollo este que está saliendo ahora de Isaac en la isla, de la piscina y eso», momento en el que la gaditana aseguró que «yo fui sincera y te dije la verdad». Sánchez recordaba así su «tonteo» con Torres en ‘La isla de las tentaciones‘, cuando la propia Mencía dejó caer la posibilidad de que entre ellos hubiera algo más que amistad, algo que su compañera negó de forma tajante. «Yo estaba jugando con un amigo y no veía más allá de Manuel», recordó la afectada, en su mensaje, donde admitió que «una vez fuera de la isla, cuando estabais allí todavía, me fui dando cuenta de que cuando me rayaba no pensaba en Manuel, sino en los momentos vividos allí, me acordaba mucho de Isaac y no sabía por qué».

La gaditana rememoraba entonces el viaje de García y Torres a su tierra, experiencia que hizo que todo fuera «todavía peor», aunque después, tras pasar un tiempo distanciados «se me pasó». «No lo veía y he podido seguir con mi vida sin rayarme», relataba Sánchez, quien había «estado hablando contigo, dándote consejos que eran verdaderos y de corazón, porque yo no sentía absolutamente nada». «Cuando lo vi en Madrid, mi cuerpo otra vez reaccionó de una manera rara, que no sé explicarte ni yo, pero como llevo desde ese día rayada otra vez, me siento mal», proseguía el extenso mensaje, haciendo referencia a unos días en los que Torres y Sánchez coincidieron y en los que, supuestamente, ya habrían llegado más allá del tonteo, según recalcó la madre de García en plató. «Me da mucha vergüenza, pero si no te lo digo, no estoy tranquila», concluía la gaditana, con unas palabras que, en opinión de algunos colaboradores, denotaban cierta culpabilidad por parte de Sánchez.

«Me sentí como la última mierda»

«Me parece correcto que se lo explique, pero no está siendo clara igualmente, porque dice que se siente rara, pero no que está enamorada», opinó Melyssa Pinto, a lo que se sumaron otros de sus compañeros, antes de que el programa mostrara la respuesta de García. «Estoy un poco en shock, Lucía. Si te digo la verdad, una parte de mí lo sabía», respondía la sevillana, quien señaló que «eres la única amiga que he sacado de allí. Me he apoyado mucho en ti con este tema». «Te dije que yo veía cosas raras y que ya lo hablaríamos a solas. Me sentí como la última mierda, cuando realmente tú también me constataste de todo, la mitad», acusó García, al recordar la pelea que habrían protagonizado ambas en Madrid, donde «me gustaría que, en ese momento, me lo hubieras soltado». «Pero bueno, para ti tiene que ser duro también, así que te agradezco que lo cuentes y no seguir haciendo un poco la tonta en ese sentido», remató la sevillana.