La valoración de Lolita a María Isabel en ‘Tu cara me suena’ que termina en llanto: ‘Te voy a dar un cinco’

La valoración de Lolita a María Isabel en ‘Tu cara me suena’...

Muy tranquila parecía la tercera gala de la octava temporada de ‘Tu cara me suena‘. No ha sido casi hasta el final de la noche cuando hemos sentido la ya conocidísima tensión en el ambiente. María Isabel ha sido la última en actuar y se ha transformado en Isabel Pantoja para cantar «Así fue». La concursante se ha mostrado orgullosa de poder meterse en la piel de una de las folclóricas más grandes desde el momento en que se enfrentó al pulsador hasta que ha terminado de actuar.

María Isabel llora en ‘Tu cara me suena’

Cuando ha terminado, Carlos Latre ha reconocido haber visto a Isabel Pantoja en sus giros y en los tonos, pero le ha reprochado haber sido «demasiado sutil»: «Ha estado muy bien pero nos has dejado un pelín fríos«. Llàcer ha repetido justo lo mismo que ha dicho su compañero y ya le ha tocado el turno a Lolita. Además de darle la enhorabuena porque se había notado su disfrute con el personaje, ha sido bastante dura con ella.

Lo primero que ha hecho ha sido confirmar que su nota de la gala iba a ser un cinco porque no había visto en ningún momento a Isabel Pantoja en el escenario, no había dejado de ver a María Isabel. La que representó a España en Eurovisión Junior 2004 no ha podido evitar interrumpir su monólogo al grito de «discrepo», a lo que Lolita ha respondido que ella está en su derecho de hacerlo igual que lo está ella misma de ponerle la puntuación que quiera.

Lágrimas de ¿emoción?

En ese momento, Lolita le ha pedido a María Isabel que no se enfadara cuando ella se ha echado a llorar. Chenoa, para contrarrestar la fuerte opinión de Lolita y calmar a la participante, le ha felicitado por haber logrado imitar a la tonadillera de esa manera cuando su tono de voz es mucho más joven que el de Isabel Pantoja y hay cosas que no se pueden forzar. De la misma manera, Lolita le ha suplicado que no llorase y ella se ha refugiado en la emoción que le causa imitar a la Pantoja.