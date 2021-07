La versión de Olga Moreno sobre cómo supieron del intento de suicidio de Rocío Carrasco

El miércoles 28 de julio, Telecinco emitió el especial de ‘Ahora, Olga’, en el que Olga Moreno descubría y respondía a las acusaciones y declaraciones que Rocío Carrasco había lanzado en su contra a lo largo de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘. Asimismo, la sevillana pudo compartir cómo se enteró del intento de suicidio de Carrasco, en agosto de 2019, momento en el que se remontó a la salida de Antonio David Flores de ‘GH VIP 7‘.

Isabel Rábago habla con Olga Moreno en ‘Ahora, Olga’ sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco

«Tú llegas a saber que Rocío Carrasco se intenta suicidar y, como mujer, ¿qué haces? ¿La ayudas?», planteó Isabel Rábago en un momento del programa. «¿Cómo quieres que yo ayude a Rocío Carrasco?», replicó Moreno, con seriedad, tras lo cual aseguró que «yo sé lo que he hecho cuando yo me he enterado», antes de proceder a relatar el momento en el que eso sucedió. «Cuando David padre sale de ‘Gran hermano’, en el hall del hotel, nos cuenta el abogado lo que ha sucedido, que no voy a contar porque no me repercute a mí», manifestó la sevillana.

«Días después, David padre se lo cuenta a su hija y ella llama a Rocío Carrasco. Y no voy a decir nada más. Quien quiera contarlo, que lo haga su hija o el padre», añadió la protagonista del especial. Asimismo, Moreno aseguró que, por entonces, «lo único que hago es estar con Rocío Flores, no puedo decir otra cosa», para después negar que hubiera mantenido una mala relación con la hija de su marido. «Rocío era muy de su padre y cualquier persona que rozara a su padre era como ‘me va a quitar el puesto’. Me costó la vida ganármela», explicó la sevillana, después de afirmar que «estábamos los quince días al cien por cien con los niños».

¿Lo supieron antes o después de ‘GH VIP 7’?

Sin embargo, la versión de Moreno dista un tanto en cuanto al momento en el que tanto Flores como su hija se habrían enterado del intento de suicidio con respecto a lo que relató Carrasco y se habló en ‘Sálvame‘. Al abordar su traumático episodio, la madrileña aseguraba que había estado al tanto de que su informe sobre el alta que ella había pedido «llega a menos de la otra parte», momento en el que Flores «ya está dentro de la casa de ‘GH VIP’. Coincide cuando mi hija entra en la casa y le dice: ‘no te preocupes, está todo mejor que lo dejaste'».

En dichas declaraciones, Carrasco parecía tener claro que ambos conocían su situación, algo que reiteraron en el programa de las tardes de Telecinco, al recordar cómo el malagueño, tras su salida de ‘GH VIP’, confesó que «las cosas han cambiado mucho desde hace un tiempo», a la hora de explicar por qué había cambiado algunas declaraciones sobre Carrasco durante el reality. «Ahora atamos acabos y sabemos que estaba hablando del conocimiento que tenían sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco», opinaba por entonces Carlota Corredera.