‘La vida sexual de las universitarias’, renovada por una segunda temporada

Kimberly, Bella, Whitney y Leighton ya pueden ir preparando la matrícula del próximo curso después de que HBO Max haya anunciado la renovación de La vida sexual de las universitarias por una segunda temporada. La comedia creada por Mindy Kaling y Justin Noble, que debutó en la plataforma propiedad de WarnerMedia en pasado 18 de noviembre, ha sorprendido por su frescura y sin duda es una de las series revelación del año.

Protagonizada por las jóvenes Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp y Alyah Chanelle Scott, la serie sigue a cuatro compañeras de cuarto de una residencia estudiantil de una prestigiosa universidad de Nueva Inglaterra. Las chicas, llenas de contradicciones y con las hormonas revolucionadas, son tan adorables como exasperantes pero tan sólo intentan disfrutar libremente de sus nuevas vidas en el campus.

«Mindy Kaling y Justin Noble han creado y escrito una serie llena de corazón, amistades femeninas y fiestas incómodas con gente desnuda«, dice Sarah Aubrey, directora de originales de HBO Max. «Estamos encantados de que este retrato cómico y honesto de la vida universitaria haya llegado a tantas personas, hayan tenido sexo en la universidad o no. Nos morimos de ganas de ver hacía dónde irán estos personajes tan singularmente complejos y, sin embargo, tan identificables».

We’re coming back for another semester, bbs! ???? Can’t wait to rage even harder in Season 2 of #TheSexLivesOfCollegeGirls! ???? pic.twitter.com/E5nZdaE2rQ

— The Sex Lives of College Girls (@SexLivesOnMax) December 7, 2021