Lara Sajén, décima concursante expulsada de ‘Supervivientes 2021’

La noche del jueves 8 de julio, Telecinco emitió la décimo cuarta gala de ‘Supervivientes‘, a cargo de Jorge Javier Vázquez, en la que los tres nominados de la semana, Marta de Lola, Alejandro Albalá y Lara Sajén, se jugaban su permanencia en el concurso. Una decisión que tomó la audiencia a través de las votaciones y que concluyó con la eliminación definitiva de la argentina.

Lola, Lara Sajén y Alejandro Albalá, antes de la expulsión de la argentina en ‘Supervivientes’

El primer afortunado en librarse de la expulsión fue Albalá, quien una vez más se mostró muy agradecido con el apoyo recibido tras tantas nominaciones. «Os agradezco que me deis otra oportunidad», manifestó el cántabro, que dejaba así un «enfrentamiento» final entre sus dos compañeras, muy emocionadas ante la perspectiva de tener que despedirse de la aventura. «Hoy perdemos sí o sí, a una grandísima participante de esta edición», confesó Vázquez, ante la certeza de que Lola o Sajén tendrían que abandonar el reality. «Puede que tu gran sueño finalice», comentó además el presentador, hacia una Sajén que reconoció no querer «hacerme a la idea». «No lo quiero ni pensar, he sido muy pesada diciendo lo importante que es para mí, pero también lo es para todos», añadió la argentina, tratando de contener las lágrimas.

«Quizás ya no vuelva a saludarte más en la Palapa», manifestó el presentador, hacia una Lola a punto de llorar. «Me daría mucha pena, porque me quedaría a las puertas de la unificación, que acabo de quitarme el cartel de desterrada y sería como revivir, pero esta vez no hay Palafito ni Palito y es el fin», confesó la concursante, justo antes de que Vázque comunicara por fin quién de las dos supervivientes debía abandonar la experiencia como décima expulsada. «Esta vez es diferente, porque ‘Supervivientes’ es tan maravilloso que me ha regalado dos semanas más», confesó Sajén, tras despedirse uno a uno de sus compañeros, haciendo referencia a su anterior despedida en Palapa, cuando la concursante rompió a llorar ante la perspectiva de regresar a España. Algo que no ocurrió, dada la existencia de Playa Destierro por entonces.

«Me voy feliz de ser parte de esto»

«Obviamente, no me quiero ir, pero alguien tenía que hacerlo y me ha tocado a mí. Me voy feliz de ser parte de esto, porque es maravilloso», añadía Sajén, con actitud tranquila, aunque un tanto emocionada, acompañada por Lara Álvarez. «En ese momento creí que se me acababa el mundo y ahora de lo que tengo ganas es de llegar a España y ver a mi familia, a mi marido y, sobre todo, seguir trabajando, porque si hay algo que me encanta hacer, es poder trabajar de lo que me gusta. Soy una afortunada», declaró la argentina, orgullosa, para después instar a sus compañeros a pelear, aunque «no luchen tanto por la comida». «Intentad disfrutar lo que os queda», animó la argentina, a quien Vázquez prometió que «te vamos a recibir con los brazos abiertos».