Lara Sajén estalla contra la Pelopony por sus palabras contra las travestis: ‘Gracias al colectivo, tú comes’

Hay veces en las que La Pelopony no tiene filtro y dice cosas públicamente sin importarle si a alguien puede ofenderle. A través de su cuenta de Instagram, dijo muy tajante: «A ver, ridículas, transformistas. En España solo hay tres transformistas, las tres reinas: La Prohibida, la Supreme Deluxe y la Kika Lorace. Las demás sois unas cuadras, dejad de intentarlo ya. Si no habéis triunfado ya, no triunfaréis. Daos por vencidas».

Además, ha aprovechado que estaba con el móvil delante para seguir hablando de este tema dirigiéndose a todas aquellas travestis que no son las tres mencionadas: «Hay una cosa que se llama currículum. ¿Qué es? Poner su nombre en Youtube y que aparezca su historial, sus actuaciones, videoclips, teles…». Como era de esperar, hay mucha gente a la que no le han gustado las declaraciones, llegándose a generar un gran revuelo a través de las redes sociales.

La Pelopony y Lara Sajén

Una de las más ofendidas por estas declaraciones ha sido Lara Sajén, exbailarina de Fangoria y una de las concursantes de la segunda edición de ‘Maestros de la costura‘, que ha querido hablar «con respeto para no caer en la misma bajeza que esta persona». Lo que ha querido resaltar es la vergüenza que siente al ver este vídeo «por la forma en la que descalifica al colectivo de las travestis, de las drags, de las artistas».

¿Pedimos respeto para que lo tire todo a la mierda?

Sajén lamenta que una persona descalifique al colectivo perteneciendo a él, porque «ya solo por su condición sexual ya pertenece al colectivo». Sin perder los papeles en ningún momento, se ha seguido quejando de la actitud de la Pelopony: «Estamos cansados de que la gente de fuera nos critique y nos discrimine, y peleamos por eso y salimos a la calle. Y que luego venga una persona como esta, Yolanda La Pelopony, diciendo estos descalificativos me da mucha vergüenza y no hay que permitirlo».

Lara Sajén se ha ganado el aplauso de los que han visto su reacción, indignada pero guardando las formas. Eso sí, sin dejarse nada dentro y soltando todo lo que piensa. «¿Pedimos respeto e integración para que esta persona lo tire todo a la mierda? Pues antes de hablar de todas las travestis te pones un puntito, porque gracias a las travestis, a los gays y a todo el colectivo, tú comes. Porque si no no harías bolos», comenta muy seria y mandando un mensaje a los posibles haters que estén por llegar: «Atacadme y decidme lo que queráis, pero pensad antes que pertenecéis a un colectivo en el que pedimos un respeto que esta persona se lo pasa por el forro».

Travestis no quieren trabajar con la Pelopony

El fin de semana del 1 y el 2 de febrero, la Pelopony tiene una actuación en una discoteca y Sajén ha reconocido: «Me han llegado mensajes de las artistas, que son travestis y que iban a compartir esa noche con ella, diciendo que están todas indignadas y no quieren trabajar. Por favor, se acabó. No hay que tolerar estas cosas», comenta defendiendo a las que no quieren trabajar y deseando que cancelen el bolo. Y haciendo referencia a las palabras de la Pelopony, Lara le ha preguntado: «¿Me puedes decir cuál es tu currículum, cariño? ¿En qué época vivimos? En su cabeza hay algo que no encaja».