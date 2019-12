Las 12 mejores series españolas e internacionales del 2019, según los redactores de FormulaTV

El 2019 está a punto de terminar. Seguro que ha estado cargado de novedades, de retos personales cumplidos (o a la espera de ser cumplidos) y, en definitiva, 12 meses para recordar. Como cada año, ahora es tiempo de reflexionar, de echar un vistazo a esta etapa y hacer un repaso a todo lo que ha sucedido. Y esto también se puede hacer con la pequeña pantalla.

Las series de televisión también han vivido un año lleno de novedades, estrenos, nuevas temporadas, spin-offs y demás contenido para recordar. Y eso también atañe a los lanzamientos de las plataformas. HBO, Netflix o Amazon Prime Video han formado parte de este gran año, grandes apuestas que continuarán en el mercado o que quizá se queden en una única temporada, pero, en definitiva, buenas ficciones.

Los redactores de FormulaTV hemos seleccionado las ficciones que, para nosotros, han sido las doce ficciones españolas e internacionales más destacadas del año, las que nos han cautivado y las que consideramos las mejores. ¿Está tu favorita dentro de esta lista? ¿Cuál es para ti la mejor serie de 2019?

12 ‘Paquita Salas’

Paquita Salas (Brays Efe) y Noemí Argüelles (Yolanda Ramos) en la tercera temporada de ‘Paquita Salas’

‘Paquita Salas‘, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, estrenó su tercera temporada el 28 de junio en Netflix. Brays Efe, Belén Cuesta, Lidia San José, Anna Castillo o Yolanda Ramos volvieron a ponerse en la piel de sus míticos personajes para vivir el resurgir de Nuevo PS, la agencia de management de la famosa representante Paquita Salas. Además, con la incorporación de Terelu Campos y el mayor protagonismo de Belinda Washington, la serie mostró dos personajes que cautivaron a los espectadores, con tramas llenas de humor, dramas, enfrentamientos y despistes con el Tinder. Una irreverente tercera temporada con grandes cameos e historias de la televisión para los más nostálgicos.

11 ‘Señoras del (h)AMPA’

Las protagonistas de ‘Señoras del (h)AMPA’

Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero, Mamen García y Marta Belenguer protagonizan esta serie de comedia negra de Telecinco. ‘Señoras del (h)AMPA‘ comienza cuando cuatro madres matan, por accidente (más o menos), a una de sus compañeras del AMPA con la que no se llevan muy bien y, poco a poco, se van metiendo en todo un oscuro entramado de asesinos, mafias y armas. Toda esta complicada historia está perfectamente adornada con humor, haciéndola ser una ficción muy diferente. La serie, que también se emite en Comedy Central y está disponible en Amazon Prime Video, está renovada por una segunda temporada. El parón veraniego que le dio Mediaset y el horario al que la terminó relegando hicieron que no obtuviera los datos de audiencia esperados, pero esto no quiere decir que ‘Señoras del (h)AMPA’ no fuera alabada por el público y la crítica y se convirtiera en una de las revelaciones del año.

10 ‘The Crown’

La familia real en la tercera temporada de ‘The Crown’

La británica ‘The Crown‘ estrenó el 18 de noviembre su tercera temporada en Netflix. La serie narra la historia de la familia real inglesa, desde que Isabel II se casó con Felipe de Edimburgo en 1947. Con una realeza tan de actualidad internacionalmente, ‘The Crown’ se ha convertido en una gran representación de los primeros años de reinado de Isabel II, una historia que se espera vaya avanzando hasta llegar al presente. De hecho, es una de las series más aclamadas y cuenta con varios Globos de Oro y Premios de la Crítica Televisiva, entre otros galardones. Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter o Marion Bailey son algunos de los protagonistas de esta nueva temporada que renueva su elenco para adaptarse al paso de los años de la historia original.

9 ‘Foodie Love’

Los actores Guillermo Pfening y Laia Costa en ‘Foodie Love’

‘Foodie Love‘ es una comedia de Isabel Coixet estrenada el 4 de diciembre en HBO, la primera ficción española original de la plataforma. La serie se centra en un chico y una chica sin nombre, interpretados por Guillermo Pfening y Laia Costa, que se citan a través de una app de amantes de la comida. Con el estilo característico de la famosa directora, la historia va mostrando cómo avanza su noviazgo, con los típicos primeros pasos, el pasado amoroso de cada uno, etc. Todo ello, adornado con humor y con varias referencias y metáforas con el mundo culinario, comparando las relaciones sentimentales con la cocina.

8 ‘Skam España’

El elenco de ‘Skam España’

‘Skam España‘ estrenó su segunda temporada el 1 de abril en Movistar+. Esta adaptación de la homónima serie noruega explora las historias personales de los jóvenes protagonistas y, si en la primera ya trataron temas como el cyberacoso o las relaciones tóxicas, en esta parte se puso el foco en el personaje de Cristina (Irene Ferreiro) para hablar de la bisexualidad y el proceso de exploración de la identidad sexual. Esta aclamada ficción inspira sus tramas en las de la serie original, pero adaptándolas a los problemas de los jóvenes en España, por lo que, a la vez que se convierte en un fiel reflejo de la vida, ayuda a los adolescentes a empatizar y conocerse a sí mismos al verse reflejados en los personajes. Ya hay una tercera temporada confirmada para el 10 de enero de 2020 que se centrará en Nora (Nicole Wallace) y girará alrededor de la popularidad y las presiones para ser siempre la mejor.

7 ‘Fleabag’

La actriz Phoebe Waller-Bridge, protagonista de ‘Fleabag’

Phoebe Waller-Bridge es la creadora, escritora y protagonista de ‘Fleabag‘, una serie británica que adapta su monólogo homónimo ganador del primer premio del Fringe Festival de Edimburgo en 2013. Su segunda temporada se estrenó en Amazon Prime Video el 4 de marzo y ha recibido numerosas buenas críticas tanto de los espectadores como del público especializado, convirtiéndose en la serie mejor valorada de la década en Metacritic. La actriz interpreta a Fleabag, una mujer algo perdida, irascible y adicta al sexo que vive en Londres. La serie trata numerosos temas como el amor, la pérdida o la fe desde el cinismo. Además, su formato es ampliamente aplaudido por su innovador estilo, rompiendo en ocasiones la cuarta pared para dirigirse directamente a la audiencia.

6 ‘Creedme’

Las detectives Karen (Merritt Wever) y Grace (Toni Collette) en ‘Creedme’

El 13 de septiembre se estrenó ‘Creedme‘ (‘Unbelievable’), una ficción de Netflix que se centra en los casos de violaciones en serie en Washington y Colorado de 2008 a 2011. La serie se basa en «An Unbelievable Story of Rape» («Una increíble historia de violación»), un artículo ganador del premio Pulitzer publicado en 2015 por T.Christian Miller y Ken Armstroing. La protagonista es Marie Adler (Kaitlyn Dever), una adolescente que es acusada de haber mentido sobre la agresión sexual que sufrió, y las dos detectives que siguieron el caso hasta llegar a la verdad. La crítica ha alabado ‘Creedme’ por ir más allá de las historias de crímenes, y Netflix confirmó que la serie había sido vista por unos 32 millones de espectadores, convirtiéndose en todo un éxito de la plataforma.

5 ‘Chernobyl’

‘Chernobyl’

Este drama histórico de HBO y Sky se estrenó el 6 de mayo y, rápidamente, se convirtió en todo un éxito. Los cinco capítulos de ‘Chernobyl‘ cuentan el desastre ocurrido en esta planta nuclear de Ucrania en 1986, pero centrándose en las historias menos conocidas de las personas que ocasionaron el accidente y las que lo sufrieron. La gran mayoría de la trama de esta miniserie se basa en los recuerdos locales narrados por Svetlana Aleksiévich, ganadora del Premio Nobel, en su libro «Voces de Chernóbil». Con un 9,7 en IMDb, este drama se convirtió en el mejor valorado del portal, algo que también se tradujo en sus grandes audiencias que la han convertido en una de los grandes estrenos de 2019.

4 ‘Merlí: Sapere Aude’

Pol (Carlos Cuevas) y Bruno (David Solans) en ‘Merlí: Sapere Aude’

Tras la ficción catalana ‘Merlí‘, llegó ‘Merlí: Sapere Aude‘, un spin-off que se estrenó el 5 de diciembre en Movistar+ y continuó con la trama original. En esta ocasión, la historia se centra en Pol Rubio (Carlos Cuevas), quien, tras morir su profesor de filosofía, decide seguir sus pasos y estudiar para ser maestro. La serie incluye nuevos personajes, pero pone el foco en Pol y Bruno (David Solans) y su relación de amor. Sin duda, una producción muy esperada y aplaudida que ya está renovada por una segunda temporada.

3 ‘Euphoria’

Jules (Hunter Schafer) y Rue (Zendaya) en ‘Euphoria’

‘Euphoria‘ es una serie de HBO basada en una producción israelí del mismo nombre. Su primera temporada se estrenó el 16 de junio y ya ha sido renovada por una segunda. Esta ficción juvenil se centra en un grupo de adolescentes que exploran el mundo de las drogas, el sexo y la identidad sexual y de género, todo ello mientras maduran con las redes sociales, la amistad y el amor. Zendaya interpreta a Rue, la protagonista indiscutible de esta serie que ha sido aplaudida tanto por su historia como por su cuidada fotografía llena de color. También ha gustado la forma en la que tratan los cambios en la secundaria, aunque otros colectivos han criticado el alto contenido para adultos que contiene una serie protagonizada por jóvenes.

2 ‘La Casa de Papel’

Los protagonistas de la parte 3 de ‘La casa de papel’

Tras dos temporadas emitidas en Antena 3, ‘La Casa de Papel‘ pasó a Netflix y se convirtió en todo un éxito nacional e internacional, consiguiendo incluso un Emmy. El 19 de junio llegó la tercera parte de esta historia centrada en un grupo de ladrones que son vistos como héroes para los ciudadanos de a pie. El grupo original, con algunas incorporaciones y tras despedirse del fallecido Berlín (Pedro Alonso), se vuelve a enfundar el mono rojo y a poner la careta de Dalí para rescatar a uno de ellos, Río (Miguel Herrán). Para ello, deciden poner contra las cuerdas a la Policía y volver a cometer un atraco en el Banco de España. La serie se ha convertido en todo un éxito y una insignia de la ficción de calidad que se hace en España, pues muchos medios la consideran la mejor producción del nuestro país.

1 ‘Years & Years’

‘Years & Years’

El 24 de junio se estrenó en HBO ‘Years & Years‘, una serie que se centra en la familia británica Lyons. A lo largo de sus seis episodios, se ve a cada miembro con su propia historia personal: bodas, hijos, causas humanitarias, activismo… La trama está centrada en el Reino Unido más actual, con una inestable posición política y económica de la que son partícipes algunos de los personajes de la familia Lyon. Aunque es un entorno ficticio, la serie plantea una situación post-Brexit con perfiles políticos similares a Boris Johnson o Donald Trump y con la llegada del neofascismo. Sin duda, ha sido una de las grandes revelaciones del año debido a su crítica satírica al presente y su lectura de un posible futuro.